Бойкот «Гарри Поттера»: как заявления Джоан Роулинг могут повлиять на новый сериал HBO

Автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг вновь оказалась в центре дискуссии о правах трансгендерных людей. 21 октября 2026 года писательница опубликовала новое эссе, в котором подтвердила, что не изменила своих взглядов на гендерную идентичность, раскритиковала трансгендерный активизм и пообещала продолжать финансировать юридические инициативы по защите прав женщин. В начале ноября она также вступила в публичную полемику с британской ЛГБТ-организацией Stonewall.

Новая волна дискуссий совпала с подготовкой HBO к премьере сериала «Гарри Поттер и философский камень», запланированной на Рождество 2026 года. Роулинг участвует в проекте в качестве исполнительного продюсера, поэтому её высказывания влияют не только на личную репутацию, но и на восприятие будущей экранизации. Часть поклонников призывает бойкотировать сериал, а некоторые актеры открыто заявляют, что не разделяют взгляды писательницы.

UA.News разбирается, что именно заявила Роулинг, как на спор реагируют актеры и способен ли очередной скандал помешать одному из самых ожидаемых телевизионных проектов года.

Что Джоан Роулинг сказала о трансгендерных людях в октябре 2026 года

21 октября на официальном сайте писательницы появилось эссе «Обновление моего эссе от июня 2020 года». В нем Роулинг вернулась к спору, который сопровождает её уже более шести лет.

Писательница заявила, что её позиция осталась неизменной, однако за это время изменились политические, общественные и юридические обстоятельства. Если раньше она в основном комментировала вопросы гендерной идентичности в соцсетях, то теперь участвует в финансировании соответствующих судебных дел и поддержке женских организаций.

Главный тезис эссе заключается в том, что признание гендерной идентичности не должно, по мнению Роулинг, отменять разграничение по биологическому полу в отдельных сферах общественной жизни. В частности, она выступает за сохранение отдельных женских раздевалок, туалетов, спортивных категорий и специализированных центров помощи пострадавшим от сексуального насилия.

В то же время писательница подчеркнула, что трансгендерные люди должны иметь защиту от дискриминации в сфере трудоустройства, жилищных вопросов и других сферах. Она также опровергла, что считает всех трансгендерных женщин опасными.

Однако именно её аргументация остаётся предметом острой критики. Правозащитники считают, что подобные высказывания могут усугублять социальную изоляцию трансгендерных людей. Сторонники Роулинг, напротив, рассматривают её заявления как защиту прав женщин и свободы слова.

Сама писательница назвала современный трансгендерный активизм элитарным движением, которое, по её оценке, приобрело чрезмерное влияние на политику, государственные учреждения и корпорации.

Почему Роулинг снова поссорилась с ЛГБТ-организацией Stonewall

В начале ноября дискуссия продолжилась после заявлений британской благотворительной организации Stonewall, которая занимается защитой прав ЛГБТ-людей.

Её генеральный директор Саймон Блейк призвал к менее конфронтационному обсуждению вопросов трансгендерности. Он подчеркнул необходимость создавать условия, при которых люди могут задавать вопросы и выражать озабоченность без враждебности.

Блейк также признал действующее правовое положение в Великобритании после решения Верховного суда от 16 апреля 2025 года. Суд постановил, что понятия «женщина», «мужчина» и «пол» в британском законе о равенстве 2010 года относятся к биологическому полу. В то же время решение не отменило предусмотренную законом защиту трансгендерных людей от дискриминации.

Роулинг раскритиковала смену риторики Stonewall. Она обвинила организацию в многолетнем подавлении открытой дискуссии и назвала её прежние подходы тоталитарными. По мнению писательницы, призывы к диалогу не отменяют последствий прошлой деятельности организации.

В то же время новая позиция руководства Stonewall вызвала недовольство и среди части трансгендерных активистов, которые считают её слишком уступчивой.

Как актеры «Гарри Поттера» отреагировали на позицию писательницы

Конфликт Роулинг с частью ЛГБТ-сообщества продолжается с 2019–2020 годов. В июне 2020 года писательница опубликовала обширное эссе, в котором объяснила свои взгляды на пол, гендерную идентичность и права женщин. Её высказывания вызвали негативную реакцию среди актёров оригинальной кинофраншизы.

Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера, 8 июня 2020 года публично поддержал трансгендерное сообщество в заявлении для правозащитной организации The Trevor Project. Он подчеркнул, что трансгендерные женщины — это женщины, а отрицание их идентичности унижает их достоинство.

К критике взглядов писательницы также присоединились Эмма Уотсон и Руперт Гринт, сыгравшие роли Гермионы Грейнджер и Рона Уизли.

Таким образом, между автором книг и главными звездами франшизы возник публичный разлад. Теперь подобная ситуация сложилась вокруг нового сериала HBO.

Джон Литгоу, который сыграет Альбуса Дамблдора, в феврале 2026 года во время Роттердамского кинофестиваля назвал позицию Роулинг в отношении трансгендерных людей непонятной и парадоксальной. Актёр пояснил, что её книги ассоциируются у него с принятием других людей и противостоянием нетерпимости.

В то же время Литгоу решил остаться в проекте, несмотря на критику его участия. Аналогичную позицию выразил Ник Фрост, получивший роль Рубеуса Хэгрида. Он отметил, что писательница имеет право на собственное мнение, однако его взгляды с её позицией не совпадают.

Другой участник сериала, Паапа Эссьеду, который сыграет Северуса Снейпа, подписал открытое письмо в поддержку прав трансгендерных людей.

Несмотря на несогласие с актером, Роулинг заявила в мае 2025 года, что не имеет полномочий уволить его из сериала и не сделала бы этого даже при наличии такой возможности.

Кто поддержал Джоан Роулинг: Волдеморт, Белатриса и другие знаменитости

Одним из самых известных защитников Роулинг стал Рэйф Файнс, сыгравший лорда Волдеморта. В октябре 2022 года актер в интервью The New York Times осудил оскорбления в адрес писательницы и назвал их отвратительными. Файнс заявил, что понимает причины общественного спора, однако не считает позицию Роулинг экстремистской. По его словам, писательница поднимает вопросы, касающиеся самоидентификации женщин и их прав.

В защиту писательницы также выступила Хелена Бонем Картер, сыгравшая Белатрису Лестранж. В ноябре 2022 года актриса заявила в интервью The Sunday Times, что Роулинг подверглась чрезмерному общественному давлению из-за своих убеждений.

Бонем Картер подчеркнула, что люди имеют право не соглашаться друг с другом, а жизненный опыт писательницы, в частности пережитое насилие, необходимо учитывать при оценке её позиции. Актриса также раскритиковала тенденцию публично осуждать знаменитостей за спорные высказывания.

Еще одним сторонником Роулинг стал Джим Бродбент, сыгравший роль профессора Горация Слизорога. В апреле 2023 года актер заявил, что готов поддержать писательницу, если возникнет такая необходимость.

Среди других актёров, защищавших писательницу, был Робби Колтрейн, исполнитель роли Хэгрида в оригинальных фильмах. Ещё до своей смерти в 2022 году он выступал против травли Роулинг и критиковал нетерпимость к чужим взглядам.

Поддержку писательнице выражали и люди за пределами киноиндустрии. В частности, бывшая британская пловчиха Шеррон Дэвис неоднократно поддерживала её позицию относительно сохранения отдельных женских спортивных категорий. Подобные взгляды высказывали писательница и феминистская активистка Джули Биндел, а также философ Кэтлин Сток.

Особую роль в этой истории сыграла британская исследовательница Майя Форстатер, которую Роулинг публично поддержала ещё в 2019 году после трудового конфликта из-за её убеждений относительно биологического пола. Впоследствии Форстатер стала одной из известных представительниц движения за права, основанные на биологическом поле. В 2023 году она публично поблагодарила Роулинг за поддержку соответствующих инициатив.

Таким образом, скандал вокруг Роулинг разделил не только поклонников «Гарри Поттера», но и людей, которые непосредственно участвовали в создании кинофраншизы. И хотя её критики по-прежнему заметны в публичной дискуссии, у писательницы есть и известные сторонники, готовые защищать её от общественного давления.

Когда выйдет новый «Гарри Поттер» и что известно о сериале HBO

Несмотря на споры, HBO продолжает подготовку к запуску сериала. Первый сезон получил название «Гарри Поттер и философский камень» и будет состоять из восьми эпизодов.

Премьера состоится на Рождество 2026 года. Сериал будет выходить на HBO и стриминговой платформе HBO Max в странах, где она доступна. Съемки начались 14 июля 2025 года на студии Warner Bros. Leavesden в Великобритании. В отличие от кинофраншизы, новая адаптация должна более подробно раскрыть события семи романов Роулинг.

Главные роли получили Доминик МакЛафлин, Арабелла Стентон и Аластер Стаут. Они сыграют Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли соответственно. В актерский состав также вошли Джон Литгоу, Джанет Мактир, Паапа Эссьеду и Ник Фрост.

Шоураннером проекта стала Франческа Гардинер, работавшая над сериалом «Наследники», а режиссером нескольких эпизодов — Марк Майлод, известный по работе над «Игрой престолов».

Роулинг указана в числе исполнительных продюсеров. Её участие важно для HBO, ведь сериал позиционируется как экранизация, максимально близкая к оригинальным книгам.

Компания рассчитывает вернуть в мир Хогвартса поклонников фильмов и привлечь новое поколение зрителей. Однако именно непосредственная связь писательницы с производством создает репутационные риски.

Могут ли поклонники бойкотировать премьеру «Гарри Поттера»

Призывы к бойкоту нового сериала появились еще после анонса экранизации. Часть пользователей соцсетей заявляет, что не планирует смотреть проект из-за участия Роулинг.

Основной аргумент сторонников бойкота заключается в том, что просмотр сериала и покупка других продуктов франшизы могут приносить писательнице дополнительные доходы. Они обращают внимание на то, что часть своих средств она направляет на юридические инициативы, связанные с её взглядами.

Противники бойкота подчеркивают, что над сериалом работают сотни людей, которые не обязательно разделяют убеждения автора. Кроме того, для многих зрителей «Гарри Поттер» давно существует отдельно от личности Роулинг.

Для HBO это означает, что часть аудитории будет оценивать проект не только по сценарию, игре актеров и визуальным эффектам.

В то же время масштаб возможного бойкота определить сложно. Активность в соцсетях не всегда соответствует реальному поведению зрителей, а количество критических постов не позволяет достоверно прогнозировать рейтинги.

Показательным примером стала история Hogwarts Legacy, которая столкнулась с аналогичной критикой, но добилась значительного коммерческого успеха.

Почему бойкот Hogwarts Legacy не помешал игре заработать миллионы

В феврале 2023 года вышла Hogwarts Legacy — масштабная ролевая игра во вселенной «Гарри Поттера». Её релиз сопровождался дискуссиями о том, этично ли покупать продукт, связанный с Роулинг.

Активисты призывали бойкотировать игру, а некоторые пользователи критиковали стримеров и блогеров, которые демонстрировали прохождение. При этом разработчики подчеркивали, что писательница непосредственно не участвовала в создании игры.

Несмотря на споры, Hogwarts Legacy стала одним из крупнейших коммерческих успехов 2023 года. По официальным данным Warner Bros. Games, за первые две недели после релиза игра разошлась тиражом более 12 млн копий и принесла около $850 млн выручки. Кроме того, игра установила рекорд Twitch среди одиночных игр по количеству одновременных зрителей — 1,28 млн.

Однако напрямую переносить игровой опыт на сериал было бы неправильно. Hogwarts Legacy предлагала игрокам возможность самостоятельно исследовать волшебный мир, тогда как новый сериал вновь экранизирует историю, которая уже получила чрезвычайно популярную киноверсию.

Как скандал может повлиять на рейтинги и продвижение сериала

Наибольшим риском для HBO могут стать не непосредственные финансовые потери от бойкота, а смещение внимания с самого сериала на взгляды его автора.

Обычно перед премьерой крупного телевизионного проекта рекламная кампания сосредотачивается на актерах, сюжете и особенностях производства. Однако в случае с «Гарри Поттером» часть интервью неизбежно касается отношения актеров к Роулинг.

Новые октябрьские и ноябрьские заявления писательницы создают дополнительные поводы для таких вопросов. Это может затруднить продвижение сериала, поскольку актерам и представителям HBO придется объяснять свою позицию по поводу общественного спора.

При этом руководство HBO уже ранее пыталось разграничить взгляды писательницы и содержание экранизации. В мае 2025 года глава HBO Кейси Блойс подчеркнул, что политические убеждения Роулинг являются её личной позицией и не будут определять содержание нового сериала.

Кроме того, новые высказывания Роулинг могут усилить призывы к бойкоту в преддверии премьеры.

В то же время повышенное внимание способно сыграть и в обратную сторону. Масштабное обсуждение может заинтересовать людей, которые ранее не планировали смотреть новую экранизацию.

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