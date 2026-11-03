Николас Кейдж оказался без крыши над головой из-за подземного стихийного бедствия

Голливудский актёр Николас Кейдж вместе с семьёй вынужден скитаться по отелям из-за значительных разрушений возле его поместья в Малибу стоимостью 10,5 миллиона долларов США. О вынужденном переезде звезда сообщил во время выступления на мероприятии Comic Con в Лос-Анджелесе.

В начале сентября в результате береговой эрозии, вызванной тропическим штормом «Мари», возле особняка образовалась огромная воронка размером не менее 9 на 9 метров. В провал упала часть подъездной дорожки, бетонные конструкции и строительные материалы, что вынудило местные власти провести эвакуацию с прилегающей территории.

Из-за повреждений дома площадью более 370 квадратных метров, приобретенного в 2024 году, семья актера не может вернуться домой и вынуждена отменять традиционные семейные планы, в частности празднование Хэллоуина.

Источник: издание Hello!.

Актёр Николас Кейдж во время панельной дискуссии на New York Comic Con в Нью-Йорке, США, заявил, что может сыграть в пятом сезоне антологии «True Detective».

HBO подтвердил, что Антонио Бандерас и Николас Кейдж сыграют в пятом сезоне сериала «Настоящий детектив», события которого будут разворачиваться в Нью-Йорке. Съемки нового сезона должны начаться в 2027 году.

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