Виолончелистка Шарлотта Майлз стала победительницей конкурса ABC Young Performers Awards 2026 года. В гранд-финале 3 ноября в Сиднейском оперном театре 24-летняя музыкантка исполнила Концерт для виолончели Эдварда Элгара. Эта награда стала для нее очередной среди более чем 100 музыкальных отличий.

Выступление в финале

В финале Майлз выступила с Сиднейским симфоническим оркестром под управлением дирижера Бенджамина Норти. Как сообщает ABC News, конкурс начался в феврале, а виолончелистка прошла два отборочных этапа, прежде чем попасть в гранд-финал.

Майлз родом из штата Виктория. Она обучается по профессиональной программе Академии Кронберга в Германии и вернулась для участия в финальном концерте. Музыкантка регулярно выступает в качестве приглашенной исполнительницы с Берлинской филармонией, а ранее в этом году ее выбрали для гастрольного тура с французским виолончелистом Готье Капюсоном.

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Награды для финалистов

Победительница получает 40 тысяч австралийских долларов и возможность записать сольный студийный альбом на лейбле ABC Classic. Обладатель второго места получит 15 тысяч австралийских долларов, а третьего — 5 тысяч австралийских долларов на развитие музыкальной карьеры.

Победительницу определяло жюри в составе Ауры Го, Софи Роуэлл, Адама Сабо и Элизы Шепард, которое возглавлял арфист и деятель искусства Маршалл Макгуайр. Финальный концерт транслировался в прямом эфире на ABC Classic, а его запись покажут 5 ноября на ABC TV и ABC iview.

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