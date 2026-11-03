大提琴家夏洛特·迈尔斯赢得了2026年ABC青年表演者奖。11月3日，在悉尼歌剧院举行的总决赛中，这位24岁的音乐家演奏了爱德华·埃尔加的《大提琴协奏曲》。这项奖项成为她获得的100多项音乐荣誉中的又一项。

决赛演出

在决赛中，迈尔斯在指挥本杰明·诺西的执棒下与悉尼交响乐团合作演出。据ABC News报道，比赛于2月开始，这位大提琴家通过了两轮选拔后进入总决赛。

迈尔斯来自维多利亚州。她正在德国克龙贝格学院的专业项目学习，并返回参加决赛音乐会。这位音乐家经常作为客座演奏家与柏林爱乐乐团合作演出；今年早些时候，她被选中与法国大提琴家戈蒂耶·卡普松一同进行巡演。

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决赛选手奖项

获胜者将获得4万澳元，并有机会在ABC Classic唱片旗下录制一张个人录音室专辑。第二名将获得1.5万澳元，第三名将获得5000澳元，用于发展音乐事业。

获胜者由评审团评定，评审团成员包括奥拉·戈、索菲·罗威尔、亚当·萨博和伊莱扎·谢泼德，由竖琴演奏家及艺术活动人士马歇尔·麦圭尔担任主席。决赛音乐会已在ABC Classic现场直播，其录制节目将于11月5日在ABC TV和ABC iview播出。

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