尼泊尔加德满都为期三天的加德满都电影节已经落幕。电影节展映了新片和修复后的经典影片，并讨论了本国电影产业的发展。据《加德满都邮报》报道，首届电影节由加德满都市政府组织。

活动节目包括1985年的尼泊尔经典电影《Ke Ghar Ke Dera》和1977年的《Kumari》。在博达的Taragaon Next博物馆举行的闭幕活动上，放映了迪帕克·劳尼亚尔2026年的18分钟影片《Private Property》。该片以美国一家加油站为背景，探讨了种族、偏见、特权感和归属感等问题。

电影产业的发展

“尼泊尔电影产业：过去、现在与未来”论坛的与会者讨论了电影制作、票房收入和放映数量的增长。1990年凭借《Lobhi Papi》出道的演员哈里·班沙·阿查里亚回忆说，过去该国大约每五年才制作一部电影，使用赛璐珞和16毫米胶片。他说，如今尼泊尔平均每年上映近100部电影。

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制片人普拉昌达·曼·什雷斯塔指出，仅仅增加上映数量和票房收入，并不能保证行业的未来。他认为，若不追求创作质量而重复此前热门影片的模式，可能会导致失去观众。

人工智能与对社区的真实呈现

电影节还讨论了在电影制作中使用人工智能。导演巴桑塔·尼劳拉在筹备《Paanch Pandav》时使用人工智能来将一个场景可视化；导演迪帕·什里·尼劳拉则在《Chhakka Panja 5》中运用该技术，让演员迪帕克·拉杰·吉里在一个片段中显得更年轻。与此同时，纪录片导演恩吉玛·格鲁·夏尔巴呼吁，不要仅为了加快工作而依赖人工智能。

演员廷利·拉莫强调，需要通过原创故事更真实地呈现尼泊尔的喜马拉雅和原住民社区。她还举例提到电影《Tenzing》，并称其剧本创作历时近18年，强调了电影创作中时间和研究的重要性。

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