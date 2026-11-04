W Katmandu w Nepalu zakończył się trzydniowy Kathmandu Film Festival, podczas którego pokazano nowe filmy i odrestaurowaną klasykę oraz dyskutowano o rozwoju krajowego przemysłu filmowego. Pierwszy festiwal zorganizowały władze miejskie Katmandu, informuje Kathmandu Post.

W programie znalazły się klasyczne nepalskie filmy „Ke Ghar Ke Dera” z 1985 roku oraz „Kumari” z 1977 roku. Podczas wydarzenia zamykającego w muzeum Taragaon Next w Boudzie pokazano 18-minutowy film Deepaka Rauniyara z 2026 roku „Private Property”. Akcja filmu rozgrywa się na amerykańskiej stacji benzynowej, a sam obraz porusza kwestie rasy, uprzedzeń, poczucia uprzywilejowania i przynależności.

Rozwój przemysłu filmowego

Uczestnicy panelu „Przemysł filmowy Nepalu: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość” omówili wzrost produkcji filmowej, wpływów kasowych i liczby pokazów filmowych. Aktor Hari Bansha Acharya, który zadebiutował w „Lobhi Papi” w 1990 roku, wspomniał, że wcześniej w kraju powstawał około jeden film na pięć lat, przy użyciu celuloidu i taśmy 16-milimetrowej. Obecnie, jak powiedział, w Nepalu wydaje się średnio prawie 100 filmów rocznie.

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Producent Prachanda Man Shrestha zauważył, że wzrost liczby premier i przychodów kasowych sam w sobie nie gwarantuje przyszłości branży. Jego zdaniem powielanie formuły wcześniejszych hitów bez dążenia do jakości artystycznej może doprowadzić do utraty widowni.

SI i autentyczna reprezentacja społeczności

Na festiwalu rozmawiano również o zastosowaniu sztucznej inteligencji w produkcji filmowej. Reżyser Basanta Niraula wykorzystał SI na etapie przygotowań do „Paanch Pandav”, aby zwizualizować scenę, a reżyserka Deepa Shree Niraula zastosowała tę technologię w „Chhakka Panja 5”, aby odmłodzić aktora Deepaka Raja Giriego w jednym z epizodów. Jednocześnie reżyser filmów dokumentalnych Ngima Gelu Sherpa zaapelował, by nie polegać na SI wyłącznie w celu przyspieszenia pracy.

Aktorka Thinley Lhamo podkreśliła potrzebę bardziej autentycznego przedstawiania himalajskich i rdzennych społeczności Nepalu poprzez oryginalne historie. Przytoczyła również przykład filmu „Tenzing”, którego scenariusz, jak powiedziała, powstawał niemal 18 lat, podkreślając znaczenie czasu i badań w pracy nad filmem.

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