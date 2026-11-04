Muzyk Bob Dylan w środę odbył prywatną audiencję u papieża Leona XIV w Watykanie. Na opublikowanym przez Vatican News zdjęciu 85-letni artysta ściska dłoń papieża, informuje RMF24.

Koncert w Rzymie

Wizyta w Watykanie odbyła się przed występem Dylana w Rzymie, zaplanowanym na czwartek w ramach jego światowej trasy koncertowej. Publikacja zaznacza, że muzyk przestrzega surowych zasad prywatności podczas koncertów i zabrania widzom nagrywania występów telefonami komórkowymi.

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Wzmianka w książce o pokoju

Papież Leon XIV zacytował słowa Dylana we wstępie do książki watykańskiego wydawnictwa LEV poświęconej pokojowi. W publikacji wykorzystano fragment kompozycji Go Away You Bomb z 1963 roku, w której muzyk wyraża protest przeciwko broni jądrowej.

Nie jest to pierwsze spotkanie Dylana z głową Kościoła katolickiego. W 1997 roku wystąpił przed papieżem Janem Pawłem II podczas Narodowego Kongresu Eucharystycznego w Bolonii. Wówczas koncertu muzyka słuchało 300 tysięcy młodych ludzi.

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