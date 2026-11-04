Музыкант Боб Дилан в среду побывал на частной аудиенции у папы Льва XIV в Ватикане. На опубликованной Vatican News фотографии 85-летний артист пожимает руку понтифику, сообщает RMF24.

Концерт в Риме

Визит в Ватикан состоялся накануне выступления Дилана в Риме, запланированного на четверг в рамках его мирового концертного тура. Издание отмечает, что музыкант придерживается строгих правил конфиденциальности во время концертов и запрещает зрителям снимать выступления на мобильные телефоны.

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Упоминание в книге о мире

Папа Лев XIV процитировал слова Дилана во введении к книге ватиканского издательства LEV, посвященной миру. В издании использовали отрывок из композиции Go Away You Bomb 1963 года, в которой музыкант выражает протест против ядерного оружия.

Это не первая встреча Дилана с главой Католической церкви. В 1997 году он выступил перед папой Иоанном Павлом II во время Национального евхаристического конгресса в Болонье. Тогда концерт музыканта слушали 300 тысяч молодых людей.

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