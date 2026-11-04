Piosenkarz George Perris będzie reprezentował Cypr na 71. Konkursie Piosenki Eurowizji, który odbędzie się w przyszłym roku w Burgas w Bułgarii. Poinformował o tym nadawca CyBC, podaje Cyprus Mail.

Wybór piosenki konkursowej

CyBC ogłosił również przyjmowanie oryginalnych zgłoszeń od kompozytorów, autorów tekstów i twórców piosenek z Cypru oraz innych krajów. Zgłoszenia można składać za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej do niedzieli, 13 grudnia.

Piosenki, które znajdą się na krótkiej liście, zostaną zaprezentowane w transmisji telewizyjnej na żywo. Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie głosowania widzów i profesjonalnego jury, przy czym udział każdej ze stron wyniesie 50%.

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Co wiadomo o wykonawcy

Perris urodził się w Grecji jako syn Francuzki i Greka. Jest wielojęzycznym piosenkarzem popowym oraz Ambasadorem Dobrej Woli UNICEF, który koncentruje się na przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci.

Cypr zadebiutował na Eurowizji w 1981 roku w Dublinie, gdzie kraj reprezentował zespół Island z balladą Monika. Najlepszym wynikiem Cypru pozostaje drugie miejsce Eleni Foureiry w 2018 roku w Lizbonie z piosenką Fuego.

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