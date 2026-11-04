Певец Джордж Перрис представит Кипр на Евровидении-2027 — Cyprus Mail
Певец Джордж Перрис будет представлять Кипр на 71-м песенном конкурсе «Евровидение», который состоится в следующем году в Бургасе, Болгария. Об этом объявил вещатель CyBC, сообщает Cyprus Mail.
Отбор конкурсной песни
CyBC также объявил о приеме оригинальных заявок от композиторов, авторов текстов и авторов песен с Кипра и из других стран. Подать заявки через специальную онлайн-платформу можно до воскресенья, 13 декабря.
Песни, вошедшие в короткий список, представят в прямом телевизионном эфире. Победителя определят по результатам голосования зрителей и профессионального жюри: доля каждой из сторон составит 50%.
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Что известно об исполнителе
Перрис родился в Греции в семье француженки и грека. Он является многоязычным поп-певцом и послом доброй воли ЮНИСЕФ, сосредоточенным на противодействии насилию в отношении детей.
Кипр дебютировал на «Евровидении» в 1981 году в Дублине: страну представляла группа Island с балладой Monika. Лучшим результатом Кипра остается второе место Элени Фурейры в 2018 году в Лиссабоне с песней Fuego.