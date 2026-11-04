Соломия Витвицкая рассказала, как прошел первый месяц с новорожденным сыном

Телеведущая Соломия Витвицкая поделилась семейными фотографиями и рассказала о первом месяце материнства. В конце сентября она впервые стала мамой.

«Наш первый месяц вместе пролетел так быстро. Хочется сохранить каждый миг», — написала Витвицкая.

На фото — совместные моменты с сыном Устимом, прогулки, поездки на машине, а также снимки с мужем, военнослужащим Алексеем Ситайлом, и друзьями.

Телеведущая призналась, что постепенно привыкает к новому ритму жизни и открывает для себя материнство.

«Втягиваюсь в процессы и новые осознания — и это всё настолько не похоже на всё, что я пережила до этого. Впереди ещё столько открытий», — поделилась Соломия.

Также супруги уже задумываются о крещении сына.

Источник: Instagram Соломии Витвицкой

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая месяц назад впервые стала мамой, призналась, что пока не готова говорить о втором ребенке. Сейчас она привыкает к материнству и посвящает все свое время сыну Устиму.

Ранее 46-летняя Соломия Витвицкая показала новые фото сына по случаю его первого месяца жизни.

46-летняя Соломия Витвицкая сделала новое заявление о материнстве.

Напомним, Соломия Витвицкая получила свидетельство о рождении сына с задержкой.

До этого Соломия Витвицкая рассказала о первой ночи дома с новорожденным сыном.

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