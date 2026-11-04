Соломия Витвицкая рассказала, как прошел первый месяц с новорожденным сыном
Телеведущая Соломия Витвицкая поделилась семейными фотографиями и рассказала о первом месяце материнства. В конце сентября она впервые стала мамой.
«Наш первый месяц вместе пролетел так быстро. Хочется сохранить каждый миг», — написала Витвицкая.
На фото — совместные моменты с сыном Устимом, прогулки, поездки на машине, а также снимки с мужем, военнослужащим Алексеем Ситайлом, и друзьями.
Телеведущая призналась, что постепенно привыкает к новому ритму жизни и открывает для себя материнство.
«Втягиваюсь в процессы и новые осознания — и это всё настолько не похоже на всё, что я пережила до этого. Впереди ещё столько открытий», — поделилась Соломия.
Также супруги уже задумываются о крещении сына.
Источник: Instagram Соломии Витвицкой
Украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая месяц назад впервые стала мамой, призналась, что пока не готова говорить о втором ребенке. Сейчас она привыкает к материнству и посвящает все свое время сыну Устиму.
Ранее 46-летняя Соломия Витвицкая показала новые фото сына по случаю его первого месяца жизни.
46-летняя Соломия Витвицкая сделала новое заявление о материнстве.
Напомним, Соломия Витвицкая получила свидетельство о рождении сына с задержкой.
До этого Соломия Витвицкая рассказала о первой ночи дома с новорожденным сыном.