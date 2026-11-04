索洛米娅·维特维茨卡分享了与新生儿儿子共度的第一个月

电视主持人索洛米娅·维特维茨卡分享了家庭照片，并讲述了自己成为母亲后的第一个月。9月底，她首次当上了妈妈。

“我们在一起的第一个月过得真快。真想把每一刻都珍藏起来，”维特维茨卡写道。

照片中记录了她与儿子乌斯蒂姆的温馨时刻、散步、乘车出游，以及与丈夫——军人奥列克西·西泰洛——和朋友们的合影。

这位电视主持人坦言，自己正逐渐适应新的生活节奏，并开始体验为人母的喜悦。

“我正逐渐融入这些新生活，获得新的感悟——这一切都与我此前经历过的截然不同。未来还有那么多待发现的新事物，”索洛米娅分享道。

此外，夫妇俩已经开始考虑为儿子举行洗礼仪式。

来源：索洛米娅·维特维茨卡的Instagram

一个月前初为人母的乌克兰电视主持人索洛米娅·维特维茨卡坦言，目前还不准备谈论生第二个孩子。眼下，她正在适应母亲的角色，并将全部时间都奉献给儿子乌斯蒂姆。

此前，46岁的索洛米娅·维特维茨卡曾为庆祝儿子满月，晒出了他的新照片。

46岁的索洛米娅·维特维茨卡就为人母一事发表了新声明。

回顾此前，索洛米娅·维特维茨卡在经历了一番波折后，终于领到了儿子的出生证明。

此前，索洛米娅·维特维茨卡曾讲述了与新生儿儿子在家度过的第一个夜晚。

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