两幅描绘福音传教士马太和马可的14世纪拜占庭圣像已被归还塞浦路斯。这些圣像在1974年土耳其入侵后被盗，在失踪逾五十年后被正式移交给莫尔富教区，据Cyprus Mail报道。

圣像在英国被找到

这些圣像来自阿西努的帕纳吉亚·福尔维奥蒂萨教堂。入侵前，它们被运往凯里尼亚教区，随后从那里被盗。此后，这些圣像在英国被发现，其流转过程得到了文件记录，塞浦路斯教会的所有权也获得承认。

现任持有人无偿归还了这些圣像。莫尔富主教涅奥菲托斯称，它们的回归是信仰与坚持的成果。拜占庭学者赫里斯托杜洛斯·哈吉赫里斯托杜卢、艺术史学家玛丽亚·帕菲蒂斯以及那不勒斯主教波尔菲里奥斯也参与了搜寻和归还工作。

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阿西努系列的一部分

马太和马可的圣像属于与阿西努教堂相关的更大系列。2007年，该系列中另外两幅描绘使徒彼得和保罗的圣像从纽约归还。基督全能者圣像得以保存，但描绘圣母玛利亚、施洗者约翰以及福音传教士约翰和路加的作品仍被视为失踪。

帕纳吉亚·福尔维奥蒂萨教堂，也称帕纳吉亚·提斯·阿西努，位于特罗多斯山麓尼基塔里附近。该修道院建于1099年，教堂建于12世纪初。它属于联合国教科文组织世界遗产“特罗多斯地区彩绘教堂”。

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