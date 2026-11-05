奥莱娜·斯维特利茨卡把塔拉斯·齐姆巴柳克的头发剃成了光头

乌克兰演员塔拉斯·齐姆巴柳克展示了他心爱的女友、女演员奥莱娜·斯维特利茨卡如何亲手用理发推子给他剃光了头。

这位演员在自己的Instagram故事中开玩笑称斯维特利茨卡是他的“顶级理发师”，并展示了最终效果。

在家理完发后，这对情侣决定暂时放下工作放松一下：他们租了一间带浴缸的小屋，度过了一个浪漫的夜晚。

齐姆巴柳克和斯维特利茨卡于今年夏天公开了恋情。不过，关于他们恋情的传闻其实更早之前就已出现——2025年春季，两人曾在利沃夫被目击在一起。

女演员娜塔莉卡·德尼森科与尤里·亚罗申科的婚礼早在8月初就已举行，但关于这场婚礼的细节至今仍在网络上引发热烈讨论。女演员本人也持续分享着关于这一对她而言意义重大的事件的感想。 塔拉斯·齐姆巴柳克缺席婚礼一事尤其引起了粉丝们的关注。德尼森科曾多次称这位演员为自己的挚友，而且当初正是他将她介绍给了未来的丈夫。 然而，齐姆巴柳克并未受邀参加这场婚礼。

乌克兰演员塔拉斯·齐姆巴柳克针对其与抚养着两个女儿的奥莱娜·斯维特利茨卡的恋情所引发的批评，做出了情绪激动的回应。他表示，孩子们并未成为他这段感情的障碍，相反——她们是所爱之人生活的一部分。

乌克兰演员、真人秀节目《单身汉》第14季男主角塔拉斯·齐姆巴柳克在基辅遭遇车祸后，近日向粉丝们发出了近况更新。

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