Olena Svitlytska ogoliła Tarasa Cymbaliuka na łyso

Ukraiński aktor Taras Cymbaliuk pokazał, jak jego ukochana, aktorka Olena Svitlytska, własnoręcznie ogoliła mu głowę maszynką.

W swoich relacjach na Instagramie artysta zażartował, nazywając Svitlycką swoją „fryzjerką premium”, i zaprezentował efekt.

Po domowej sesji fryzjerskiej para postanowiła odpocząć od pracy: zakochani wynajęli domek z wanną i zorganizowali romantyczny wieczór.

O swoim związku Cymbaliuk i Svitlytska poinformowali publicznie latem tego roku. Jednocześnie plotki o ich romansie pojawiły się już wcześniej — wiosną 2025 roku para została zauważona razem we Lwowie.

Ślub aktorki Nataliki Denisenko i Jurija Jaroszenki odbył się już na początku sierpnia, jednak szczegóły uroczystości są nadal aktywnie omawiane w sieci. Sama aktorka nadal dzieli się komentarzami na temat tego ważnego dla niej wydarzenia. Szczególną uwagę fanów zwrócił brak Tarasa Cymbaliuka na weselu. Denisenko wielokrotnie nazywała aktora swoim bliskim przyjacielem, a to właśnie on kiedyś przedstawił ją jej przyszłemu mężowi. Jednak na ślub nie zaproszono Cymbaluka.

Ukraiński aktor Taras Cymbaliuk emocjonalnie zareagował na krytykę dotyczącą jego związku z Oleną Svitlycką, która wychowuje dwie córki. Stwierdził, że dzieci nie stały się dla niego przeszkodą w związku, a wręcz przeciwnie – są częścią życia ukochanej osoby.

Ukraiński aktor i główny bohater 14. sezonu programu „Kawaler” Taras Cymbaliuk skontaktował się z fanami po niedawnym wypadku w Kijowie.

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