Елена Светлицкая побрила Тараса Цимбалюка наголо

Украинский актёр Тарас Цимбалюк показал, как его возлюбленная, актриса Елена Светлицкая, собственноручно побрила ему голову машинкой.

В своих Instagram-stories артист пошутил, назвав Светлицкую своим «премиум-парикмахером», и продемонстрировал результат.

После домашнего парикмахерского сеанса пара решила отдохнуть от работы: влюбленные арендовали домик с чаном и устроили романтический вечер.

Об отношениях Цимбалюк и Светлицкая публично сообщили летом этого года. В то же время слухи об их романе появились ещё раньше — весной 2025 года пару заметили вместе во Львове.

Свадьба актрисы Натальи Денисенко и Юрия Ярошенко состоялась ещё в начале августа, однако подробности торжества до сих пор активно обсуждают в сети. Сама актриса продолжает делиться комментариями об этом важном для неё событии. Особое внимание поклонников привлекло отсутствие на свадьбе Тараса Цимбалюка. Денисенко неоднократно называла актера своим близким другом, а в свое время именно он познакомил ее с будущим мужем. Впрочем, на свадьбу Цимбалюка не пригласили.

Украинский актер Тарас Цимбалюк эмоционально ответил на критику в связи с его отношениями с Еленой Светлицкой, которая воспитывает двух дочерей. Он заявил, что дети не стали для него препятствием в отношениях, а наоборот — являются частью жизни любимого человека.

Украинский актер и главный герой 14-го сезона проекта «Холостяк» Тарас Цимбалюк вышел на связь с поклонниками после недавней аварии в Киеве.

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