Film: W Krywym Rogu przed koncertem Anny Trincher doszło do bójki

W Pałacu Młodzieży i Studentów w Krywym Rogu doszło do starcia między gośćmi po tym, jak koncert piosenkarki Anny Trincher został przełożony na następny dzień. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze organów ścigania.

Artystka poinformowała o przełożeniu występu zaledwie kilka godzin przed jego rozpoczęciem. Przyczyną była wydana przez władze miejskie zakaz organizacji koncertu.

Po tym incydencie Trincher powiedziała ze sceny, że była zszokowana bójką, do której doszło z powodu chęci dostania się na jej koncert.

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Część widzów była oburzona zmianą terminu, ponieważ nie mogła przyjść następnego dnia i narzekała na stratę pieniędzy za bilety. Piosenkarka oświadczyła, że jej zespół również poniósł straty finansowe.

Piosenkarka Anna Trincher opowiedziała o spotkaniu z małą fanką, która poprosiła o autograf bezpośrednio na czole. Początkowo artystka odmówiła, a dziewczynka się zasmuciła, ale ostatecznie Trincher narysowała jej gwiazdkę. Mama stała obok i zapytała, czy córka jest zadowolona z takiego autografu.

Wokół nowego hitu Anny Trincher „Margarita” wybuchł skandal po dochodzeniu przeprowadzonym przez magazyn MUZVAR, który stwierdził, że muzykę do utworu napisał pochodzący z Doniecka Władimir Kurto.

„No cocaina”: nowy utwór Anny Trincher o granicy między namiętnością a niszczącym uzależnieniem

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