Królowa Rania przebywa w Republice Południowej Afryki, gdzie wzięła udział w międzynarodowym forum dla młodych liderów „One Young World”.

Następnie odwiedziła wydarzenie kulturalne zorganizowane przez fundację dziedzictwa Desmonda i Lii Tutu w Kapsztadzie.

Na tę okazję Jej Wysokość wybrała mlecznobiałą jedwabną bluzkę z peleryną marki Joseph oraz jasnobrązową zamszową spódnicę midi z wzorem autorstwa Johanny Ortiz. Stylizację dopełniły buty Dior w kolorze miedzianym oraz torebka marki Jacquemus.

Królowa Danii Małgorzata powróciła do pałacu Fredensborg po pobycie w szpitalu Rigshospitalet w Kopenhadze, gdzie przebywała od 6 września, między innymi z powodu zakrzepu w okolicy uda.

Królowa Hiszpanii Letizia nagrała przemówienie wideo z okazji 40. rocznicy powstania ruchu młodzieżowego FAD Youth, którego jest honorową przewodniczącą. Monarchini podkreśliła niebezpieczeństwa związane z zażywaniem narkotyków i substancji psychoaktywnych, a także zwróciła uwagę na problemy przemocy ze względu na płeć, cyberprzemocy oraz uzależnień cyfrowych.

Wcześniej królowa Hiszpanii Letizia wzięła udział w paradzie wojskowej w Madrycie z okazji Święta Narodowego. Na tę okazję wybrała jasnoróżową sukienkę, którą miała już na sobie wcześniej. Na tle gości, którzy w większości pojawili się w ciemnoniebieskich, czerwonych i zielonych strojach, strój królowej wyróżniał się delikatnymi odcieniami.

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