Ukraiński piosenkarz i żołnierz Oleksandr Kwarty odniósł się do krytyki dotyczącej jego podróży do Londynu i Paryża. Artysta zapewnił, że nadal służy w armii, a zagraniczne wyjazdy służbowe są związane z wykonywaniem zadań wojskowych.

Według Kwarty zajmuje się on sprawami zakupu i dostawy samochodów dla swojej jednostki. W szczególności niedawno sprowadzono z Paryża minibus, wcześniej z Londynu dostarczono Volkswagena T5, a jeszcze wcześniej — Mitsubishi L200.

„Nie zwolniłem się ze służby. To, że nie potraficie pojąć, iż żołnierz Sił Zbrojnych Ukrainy może śpiewać i przebywać za granicą, to wasz problem. Mam swoje zadania, swoich dowódców, którzy wysyłają mnie na te misje” – oświadczył piosenkarz.

Kvarta odrzucił również porównania do Witalija Kozłowskiego, podkreślając, że nie został zwolniony ze służby i pozostaje żołnierzem.

Oleksandr Kwart dołączył do Sił Zbrojnych Ukrainy w sierpniu 2025 roku.

Źródło: Oleksandr Kwart, podcast „SuchTsukrMuz”.

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