Ілона Гвоздьова потрапила у скандал через танцювальний тренд росіянки

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Українська хореографиня Ілона Гвоздьова опинилася в центрі скандалу після того, як повторила танцювальний тренд росіянки Поліни Гленд. Підписники знаменитості звинуватили її в популяризації російського контенту та закликали видалити відео.

На хвилю критики танцівниця вже відреагувала, пояснивши свою позицію.

Хореографиня опублікувала відео, на якому танцює під композицію White Horse. Однак підписники звернули увагу, що рухи у відео повторюють тренд росіянки Поліни Гленд, яка тривалий час жила в Санкт-Петербурзі.

Після цього користувачі соцмереж почали критикувати Гвоздьову та вимагати, щоб вона прибрала допис.

У коментарях під відео з'явилися такі зауваження:

«Ви гоните? Це тренд росіянки»;

«Згодна, що не треба шукати зради там, де її немає. Але ви, дізнавшись про те, що танцюєте тренд росіянки і просуваєте його, реагуєте дуже дивно, залишаючи це відео. Якогось нормального обґрунтування, чому ви це робите, ви не даєте, а лише намагаєтесь дорікнути тим, хто про це вам сказав у коментарях. Питання залишається відкритим: "Навіщо поширювати творчість росіян?". Ви ж теж хореограф і можете створити свій тренд під цей трек. Видалити це відео, записати свій тренд і просувати його — це було б супер достойно»;

«Будь ласка, перевіряйте, що ви поширюєте. Неприємно бачити, як наші танцівниці танцюють тренд росіянки».

Після хвилі критики Ілона записала окреме відео, в якому пояснила, чому не погоджується з претензіями підписників. За словами хореографині, вона перевірила інформацію про Поліну Гленд.

Зокрема, Гвоздьова розповіла, що Гленд народилася в Казахстані, а виросла в Санкт-Петербурзі, де до 2016 року мала власну танцювальну студію. Згодом росіянка переїхала до США, де продовжила займатися хореографією.

Ілона зазначила, що не знайшла підтверджень співпраці Поліни з російськими артистами після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Водночас, за словами Гвоздьової, на особистому сайті Гленд є російськомовна навчальна програма, оплатити яку можна російськими банківськими картками.

«Чи вважати це співпрацею з росіянами? Кожен вирішує сам», — заявила Гвоздьова.

Також хореографиня наголосила, що не знайшла інформації про підтримку Поліною Гленд війни Росії проти України.

На думку Ілони, за таких обставин немає достатніх підстав звинувачувати її в популяризації російського контенту через повторення танцювального тренду.

«Пильність під час війни – це правильно. Але пильність — це спочатку перевірити, а не закидати камінням образ, зради і хейту людину», — додала хореографиня.

Про це стало відомо з її сторінки в Instagram (ilonagvozdeva).

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