Ukraińska choreografka Ilona Gwoźdźowa znalazła się w centrum skandalu po tym, jak powtórzyła taneczny trend Rosjanki Poliny Glend. Obserwujący gwiazdę zarzucili jej promowanie rosyjskich treści i wezwali ją do usunięcia filmu.

Tancerka zareagowała już na falę krytyki, wyjaśniając swoje stanowisko.

Choreografka opublikowała film, na którym tańczy do utworu „White Horse”. Jednak obserwujący zwrócili uwagę, że ruchy w filmie nawiązują do trendu Rosjanki Poliny Glend, która przez długi czas mieszkała w Sankt Petersburgu.

Następnie użytkownicy mediów społecznościowych zaczęli krytykować Gwozdową i domagać się, by usunęła ten wpis.

W komentarzach pod filmikiem pojawiły się takie uwagi:

„Żartujecie sobie? To trend Rosjanki”;

„Zgadzam się, że nie należy szukać zdrady tam, gdzie jej nie ma. Ale ty, dowiedziawszy się, że tańczysz trend Rosjanki i go promujesz, reagujesz bardzo dziwnie, pozostawiając ten filmik. Nie podajecie żadnego sensownego uzasadnienia, dlaczego to robicie, a jedynie próbujecie wyrzucać to tym, którzy zwrócili wam na to uwagę w komentarzach. Pytanie pozostaje otwarte: „Po co rozpowszechniać twórczość Rosjan?”. Przecież ty też jesteś choreografką i możesz stworzyć swój własny trend do tego utworu. Usunięcie tego nagrania, nagranie własnego trendu i promowanie go – to byłoby naprawdę godne zachowania”;

„Proszę, sprawdzajcie, co udostępniacie. Nieprzyjemnie jest patrzeć, jak nasze tancerki tańczą trend Rosjanki”.

Po fali krytyki Ilona nagrała osobny filmik, w którym wyjaśniła, dlaczego nie zgadza się z zarzutami subskrybentów. Według choreografki sprawdziła informacje na temat Poliny Glend.

W szczególności Gwoźdźowa opowiedziała, że Glend urodziła się w Kazachstanie, a dorastała w Sankt Petersburgu, gdzie do 2016 roku prowadziła własną szkołę tańca. Następnie Rosjanka przeniosła się do Stanów Zjednoczonych, gdzie kontynuowała pracę jako choreografka.

Ilona zaznaczyła, że nie znalazła potwierdzeń współpracy Poliny z rosyjskimi artystami po rozpoczęciu przez Rosję wojny na pełną skalę przeciwko Ukrainie.

Jednocześnie, według słów Gwoźdowej, na osobistej stronie internetowej Glend znajduje się rosyjskojęzyczny program szkoleniowy, za który można zapłacić rosyjskimi kartami bankowymi.

„Czy należy to uznać za współpracę z Rosjanami? Każdy sam musi o tym zdecydować” – stwierdziła Gwoźdowa.

Choreografka podkreśliła również, że nie znalazła informacji o poparciu Poliny Glend dla wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Zdaniem Ilony w takich okolicznościach nie ma wystarczających podstaw, by oskarżać ją o popularyzację rosyjskich treści poprzez powielanie trendu tanecznego.

„Czujność w czasie wojny to słuszna postawa. Jednak czujność oznacza przede wszystkim sprawdzenie faktów, a nie obrzucanie kogoś kamieniami, oskarżanie o zniewagę, zdradę i hejtowanie tej osoby” – dodała choreografka.

Informacja ta pojawiła się na jej profilu na Instagramie (ilonagvozdeva).

Wcześniej ukraiński piosenkarz Witalij Kozłowski zapomniał tekstu własnej piosenki „Mala” w trakcie występu. Artysta nie stracił jednak zimnej krwi, z humorem wyszedł z tej sytuacji, a publiczność wsparła go burzliwymi oklaskami.

Ukraiński aktor i żołnierz Konstantin Temlyak niespodziewanie pojawił się na premierze komedii „Dobrze, że mama nie wie” w Kijowie. Było to pierwsze publiczne pojawienie się artysty po oskarżeniach o przemoc domową i niewłaściwe zachowanie, które ujawniono jesienią 2025 roku.

Czytaj nas na