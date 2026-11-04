伊隆娜·格沃兹多娃因一名俄罗斯女子的舞蹈热潮卷入争议

乌克兰编舞家伊洛娜·格沃兹多娃因模仿俄罗斯舞者波琳娜·格伦德的舞蹈潮流而卷入争议。 这位名人的粉丝指责她推广俄罗斯内容，并呼吁她删除视频。

面对这波批评，这位舞者已作出回应，并阐明了她的立场。

这位编舞家发布了一段她随着歌曲《White Horse》起舞的视频。然而，粉丝们注意到，视频中的舞步模仿了长期居住在圣彼得堡的俄罗斯舞者波琳娜·格伦德的舞蹈潮流。

此后，社交媒体用户开始批评格沃兹多娃，并要求她删除该帖子。

视频评论区出现了以下评论：

“你们在开玩笑吗？这是俄罗斯女孩的舞蹈潮流”；

“我同意，没必要在没有背叛的地方找背叛。但你明明知道自己在跳俄罗斯女孩的流行舞并推广它，却仍保留这段视频，这种反应实在很奇怪。 你并没有给出任何合理的解释来说明为什么要这么做，只是试图指责那些在评论中指出这一点的人。 问题依然悬而未决：‘为什么要传播俄罗斯人的作品？’你自己也是编舞师，完全可以针对这首曲子创作自己的舞蹈潮流。删除这个视频，录制自己的舞蹈并推广它——这才真正值得称道”；

“请务必核实你所传播的内容。看到我们的女舞者跳着俄罗斯女舞者的流行舞，实在令人不快。”

在遭遇一波批评后，伊隆娜录制了一段单独的视频，解释了为何不同意粉丝们的指责。据这位编舞家称，她核实了关于波琳娜·格伦德的信息。

具体来说，格沃兹多娃透露，格伦德出生于哈萨克斯坦，在圣彼得堡长大，并在那里经营了自己的舞蹈工作室直至2016年。 随后，这位俄罗斯女性移居美国，并在那里继续从事编舞工作。

伊洛娜指出，她未发现任何证据表明，自俄罗斯对乌克兰发动全面战争以来，波琳娜曾与俄罗斯艺术家有过合作。

与此同时，据格沃兹多娃称，格伦德的个人网站上提供俄语教学课程，且支持使用俄罗斯银行卡支付。

“这是否算作与俄罗斯人的合作？由大家自行判断，”格沃兹多娃表示。

此外，这位编舞家还强调，她未发现任何信息表明波琳娜·格伦德支持俄罗斯对乌克兰的战争。

伊洛娜认为，在这种情况下，没有充分理由指责她通过模仿舞蹈潮流来推广俄罗斯内容。

“战争期间保持警惕是正确的。但警惕首先意味着核实事实，而不是用侮辱、背叛和恶意攻击的言论来抨击他人，”这位编舞家补充道。

这一消息来自她的Instagram主页（ilonagvozdeva）。

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