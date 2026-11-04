Илона Гвоздева оказалась в центре скандала из-за танцевального тренда одной россиянки

Украинская хореограф Илона Гвоздева оказалась в центре скандала после того, как повторила танцевальный тренд россиянки Полины Гленд. Подписчики знаменитости обвинили её в популяризации российского контента и призвали удалить видео.

На волну критики танцовщица уже отреагировала, объяснив свою позицию.

Хореограф опубликовала видео, на котором танцует под композицию White Horse. Однако подписчики обратили внимание, что движения в видео повторяют тренд россиянки Полины Гленд, которая долгое время жила в Санкт-Петербурге.

После этого пользователи соцсетей начали критиковать Гвоздеву и требовать, чтобы она удалила пост.

В комментариях под видео появились такие замечания:

«Вы что, с ума сошли? Это тренд россиянки»;

«Согласна, что не нужно искать измену там, где её нет. Но вы, узнав о том, что танцуете тренд россиянки и продвигаете его, реагируете очень странно, оставляя это видео. Какого-либо нормального обоснования, почему вы это делаете, вы не даете, а лишь пытаетесь упрекнуть тех, кто об этом вам сказал в комментариях. Вопрос остаётся открытым: «Зачем распространять творчество россиян?». Вы же тоже хореограф и можете создать свой тренд под этот трек. Удалить это видео, записать свой тренд и продвигать его — это было бы супер достойно»;

«Пожалуйста, проверяйте, что вы распространяете. Неприятно видеть, как наши танцовщицы танцуют тренд россиянки».

После волны критики Илона записала отдельное видео, в котором объяснила, почему не согласна с претензиями подписчиков. По словам хореографа, она проверила информацию о Полине Гленд.

В частности, Гвоздева рассказала, что Гленд родилась в Казахстане, а выросла в Санкт-Петербурге, где до 2016 года имела собственную танцевальную студию. Впоследствии россиянка переехала в США, где продолжила заниматься хореографией.

Илона отметила, что не нашла подтверждений сотрудничества Полины с российскими артистами после начала полномасштабной войны России против Украины.

В то же время, по словам Гвоздевой, на личном сайте Гленд есть русскоязычная учебная программа, оплатить которую можно российскими банковскими картами.

«Считать ли это сотрудничеством с россиянами? Каждый решает сам», — заявила Гвоздева.

Также хореограф подчеркнула, что не нашла информации о поддержке Полиной Гленд войны России против Украины.

По мнению Илоны, при таких обстоятельствах нет достаточных оснований обвинять её в популяризации российского контента из-за повторения танцевального тренда.

«Бдительность во время войны — это правильно. Но бдительность — это сначала проверить, а не закидывать камнями, обвинять в оскорблениях, предательстве и хейте человека», — добавила хореограф.

Об этом стало известно из её страницы в Instagram (ilonagvozdeva).

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