Огородник из Тернопольской области стал популярным в TikTok благодаря видео с грядок

Сергей Буян из Тернопольской области ведет блог о садоводстве и показывает подписчикам, как выращивает овощи, готовит домашние соленья и продает их на рынке. Мужчина начал публиковать видео в TikTok осенью 2025 года, а сейчас его страница насчитывает почти 7 тысяч подписчиков. Зрители следят за работой фермера, задают вопросы и интересуются его профессиональными секретами.

Сергей Буян самостоятельно выращивает овощи и занимается огородничеством уже много лет. Для него это не просто хобби, а основная профессиональная деятельность. Мужчина также готовит домашние соленья, консервирует овощи и сушит фрукты. «Это моя основная профессиональная деятельность — огородничество. Я занимаюсь домашними соленьями и сухофруктами. Овощи консервирую, сушу разные фрукты», — рассказал Сергей.

Своим опытом фермер делится в TikTok. Блог он начал вести 3 октября 2025 года. С тех пор его видео заинтересовали тысячи пользователей, а количество подписчиков выросло почти до 7 тысяч.

По словам Сергея, людям интересно наблюдать за его повседневной работой. Подписчики не только просматривают ролики, но и активно общаются с автором: задают вопросы о выращивании овощей, интересуются технологиями и пытаются узнать секреты его дела. «Людям нравится наблюдать за тем, что я делаю. У меня почти семь тысяч подписчиков, видео просматривают тысячи людей. Они интересуются, задают вопросы, пытаются узнать мои профессиональные секреты», — отметил фермер.

Особое внимание зрителей привлекает выращивание перца. Этим Сергей занимается уже более пяти лет. Также он выращивает различные овощи, хотя до фруктового сада пока не дошли руки. В блоге фермер показывает не только готовый урожай. Зрители могут увидеть весь процесс его работы: от посадки и ухода за растениями до сбора овощей и приготовления домашних заготовок. Сергей также снимает видео с рынка, где продает собственные соленья.

Поэтому подписчики могут проследить весь путь продуктов — от грядки до прилавка. Помимо рабочих моментов, в блоге есть и повседневный контент. Сергей общается с аудиторией, отвечает на вопросы и рассказывает о своём опыте. Именно сочетание практических советов, повседневной работы и простого общения помогло фермеру собрать вокруг блога немалую аудиторию. Его страница стала местом, где любители огородничества могут не только посмотреть на чужой урожай, но и узнать что-то полезное для своих грядок. Об этом пишет «Суспильне Хмельницкий».

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