В Египте обнаружили захоронение 10 мумифицированных крокодилов возрастом 2500 лет
Археологи обнаружили в древней гробнице на юге Египта десять мумифицированных крокодилов. Предположительно, животных принесли в жертву Собеку — древнеегипетскому богу воды, плодородия и силы.
Погребение обнаружили ещё в 2019 году в некрополе Куббат-эль-Хава недалеко от Асуана. Оно датируется примерно V веком до нашей эры. Среди находок — пять почти целых тел и пять отдельных голов крокодилов.
Исследователи установили, что животных мумифицировали необычным способом: не использовали смолу и не удаляли внутренние органы. Вероятно, сначала останки высушивали в горячем песке, а затем оборачивали и переносили в гробницу.
Особое внимание ученых привлекло наличие двух видов крокодилов — нильского и западноафриканского. Последний в настоящее время не обитает в Египте. Исследователи надеются подтвердить происхождение животных с помощью анализа ДНК.
Источник: The Daily Galaxy
В Полтавской области археологи нашли клад из 118 медных монет XIV века.
В Норвегии нашли монету короля Олафа II среди более чем 5500 серебряных монет — RMF24.
В Египте исследователи обнаружили под холмом Ком C в древнем городе Буто крупное сооружение возрастом около 2600 лет. Для поиска использовали радиолокационные снимки спутника Sentinel-1 Европейского космического агентства и электроразведочное сканирование грунта.