В Египте обнаружили захоронение 10 мумифицированных крокодилов возрастом 2500 лет

Археологи обнаружили в древней гробнице на юге Египта десять мумифицированных крокодилов. Предположительно, животных принесли в жертву Собеку — древнеегипетскому богу воды, плодородия и силы.

Погребение обнаружили ещё в 2019 году в некрополе Куббат-эль-Хава недалеко от Асуана. Оно датируется примерно V веком до нашей эры. Среди находок — пять почти целых тел и пять отдельных голов крокодилов.

Исследователи установили, что животных мумифицировали необычным способом: не использовали смолу и не удаляли внутренние органы. Вероятно, сначала останки высушивали в горячем песке, а затем оборачивали и переносили в гробницу.

Особое внимание ученых привлекло наличие двух видов крокодилов — нильского и западноафриканского. Последний в настоящее время не обитает в Египте. Исследователи надеются подтвердить происхождение животных с помощью анализа ДНК.

Источник: The Daily Galaxy

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