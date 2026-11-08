W Egipcie odkryto pochówek 10 zmumifikowanych krokodyli sprzed 2500 lat

Archeolodzy odkryli w starożytnym grobowcu na południu Egiptu dziesięć zmumifikowanych krokodyli. Prawdopodobnie zwierzęta te zostały złożone w ofierze Sobekowi — starożytnemu egipskiemu bogu wody, płodności i siły.

Miejsce pochówku odkryto już w 2019 roku w nekropolii Kubbat el-Hawa w pobliżu Asuanu. Datuje się je na około V wiek p.n.e. Wśród znalezisk znajduje się pięć niemal kompletnych ciał oraz pięć oddzielnych głów krokodyli.

Badacze ustalili, że zwierzęta zmumifikowano w nietypowy sposób: nie użyto żywicy ani nie usunięto narządów wewnętrznych. Prawdopodobnie najpierw szczątki wysuszono w gorącym piasku, a następnie owinięto i przeniesiono do grobowca.

Szczególną uwagę naukowców zwróciła obecność dwóch gatunków krokodyli – nilowego i zachodnioafrykańskiego. Ten ostatni obecnie nie występuje w Egipcie. Badacze mają nadzieję potwierdzić pochodzenie zwierząt za pomocą analizy DNA.

Źródło: The Daily Galaxy

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