У Норвегії знайшли монету короля Олафа II серед понад 5500 срібних монет — RMF24

Поблизу містечка Рена на сході Норвегії археологи виявили скарб із понад 5 500 срібних монет доби вікінгів. Серед знахідок ідентифікували надзвичайно рідкісну монету, викарбувану за правління Олафа II Гаральдссона, відомого також як святий Олаф. Як повідомляє RMF24, цей скарб уже вважають найбільшим зібранням монет часів вікінгів, знайденим у країні.

Рідкісна монета норвезького короля

Археологиня Анне Скоґсфіорд під час каталогізації спершу вважала, що монета належить до англосаксонських часів короля Етельреда II. Подальше дослідження виявило напис ONLAF R+ NORMANORV, який вказує на Олафа II Гаральдссона — короля Норвегії, що правив у 1015–1028 роках.

Монету датують 1024–1028 роками. На її аверсі зображено портрет Олафа в конічному шоломі, а на реверсі — християнський хрест. За даними видання, відомо менш ніж 20 монет, викарбуваних за правління цього володаря, причому більшість із них знайшли за межами Норвегії. Нинішня знахідка стала лише другим таким випадком у країні за останні сто років.

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Символ християнізації

Професор Університету Осло Свейн Г. Ґуллбекк пояснив, що такі монети мали не лише економічне, а й політичне та релігійне значення. Поєднання зображення правителя і християнських хрестів, за його словами, демонструє використання монет для утвердження нової віри та образу Олафа як християнського європейського володаря.

На поверхні знайденої монети є дрібні насічки, які, за поясненням науковців, робили для перевірки вмісту срібла під час розрахунків. Це свідчить, що вона перебувала в обігу та могла неодноразово змінювати власників. Ґуллбекк також не виключив, що монета могла побувати в руках самого Олафа Гаральдссона, який, за його словами, особисто визначав вигляд таких монет і міг бути присутнім під час їх карбування.

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