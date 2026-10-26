考古学家在挪威东部雷纳小镇附近发现了一处由5500多枚维京时代银币组成的窖藏。在这些发现中，研究人员确认了一枚极为罕见的钱币，其铸造于奥拉夫二世·哈拉尔松统治时期，他也被称为圣奥拉夫。正如RMF24报道，这批窖藏已被认为是该国发现的规模最大的维京时代钱币收藏。

挪威国王的罕见钱币

考古学家安妮·斯科格斯菲奥尔在编目时起初认为，这枚钱币属于盎格鲁-撒克逊国王埃塞尔雷德二世时期。进一步研究发现了铭文ONLAF R+ NORMANORV，该铭文指向奥拉夫二世·哈拉尔松——这位挪威国王在1015年至1028年间在位。

这枚钱币的年代为1024年至1028年。其正面刻有戴圆锥形头盔的奥拉夫肖像，背面则为基督教十字架。据该媒体称，目前已知在这位统治者在位期间铸造的钱币不足20枚，其中大多数是在挪威境外发现的。此次发现是该国过去一百年来仅有的第二起此类案例。

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基督教化的象征

奥斯陆大学教授斯韦因·H·古尔贝克解释说，这类钱币不仅具有经济意义，也具有政治和宗教意义。他表示，统治者形象与基督教十字架的结合，表明钱币被用于确立新信仰，并塑造奥拉夫作为基督教欧洲统治者的形象。

这枚发现的钱币表面有细小刻痕，科学家解释说，这些刻痕是在交易结算时为检验其银含量而留下的。这表明它曾在流通中使用，并可能多次易主。古尔贝克也未排除这枚钱币曾经由奥拉夫·哈拉尔松本人持有的可能性；据他所说，奥拉夫亲自决定此类钱币的外观，并可能在铸造时在场。

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