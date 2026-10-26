Возле городка Рена на востоке Норвегии археологи обнаружили клад из более чем 5500 серебряных монет эпохи викингов. Среди находок идентифицировали чрезвычайно редкую монету, отчеканенную в правление Олафа II Харальдссона, известного также как святой Олаф. Как сообщает RMF24, этот клад уже считают крупнейшим собранием монет времён викингов, найденным в стране.

Редкая монета норвежского короля

Археолог Анне Скогсфьорд во время каталогизации сначала считала, что монета относится к англосаксонскому времени короля Этельреда II. Дальнейшее исследование выявило надпись ONLAF R+ NORMANORV, указывающую на Олафа II Харальдссона — короля Норвегии, правившего в 1015–1028 годах.

Монету датируют 1024–1028 годами. На её аверсе изображён портрет Олафа в коническом шлеме, а на реверсе — христианский крест. По данным издания, известно менее 20 монет, отчеканенных во время правления этого правителя, причём большинство из них нашли за пределами Норвегии. Нынешняя находка стала лишь вторым таким случаем в стране за последние сто лет.

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Символ христианизации

Профессор Университета Осло Свейн Х. Гуллбекк объяснил, что такие монеты имели не только экономическое, но и политическое и религиозное значение. Сочетание изображения правителя и христианских крестов, по его словам, демонстрирует использование монет для утверждения новой веры и образа Олафа как христианского европейского правителя.

На поверхности найденной монеты имеются мелкие насечки, которые, как объяснили учёные, делали для проверки содержания серебра при расчётах. Это свидетельствует о том, что она находилась в обращении и могла неоднократно менять владельцев. Гуллбекк также не исключил, что монета могла побывать в руках самого Олафа Харальдссона, который, по его словам, лично определял внешний вид таких монет и мог присутствовать при их чеканке.

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