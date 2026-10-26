W pobliżu miasteczka Rena we wschodniej Norwegii archeolodzy odkryli skarb liczący ponad 5500 srebrnych monet z epoki wikingów. Wśród znalezisk zidentyfikowano niezwykle rzadką monetę wybitą za panowania Olafa II Haraldssona, znanego również jako święty Olaf. Jak informuje RMF24, skarb ten jest już uznawany za największy zbiór monet z czasów wikingów znaleziony w kraju.

Rzadka moneta norweskiego króla

Archeolożka Anne Skogsfjord podczas katalogowania początkowo sądziła, że moneta pochodzi z anglosaskich czasów króla Ethelreda II. Dalsze badania ujawniły napis ONLAF R+ NORMANORV, który wskazuje na Olafa II Haraldssona — króla Norwegii panującego w latach 1015–1028.

Monetę datuje się na lata 1024–1028. Na jej awersie przedstawiono portret Olafa w stożkowym hełmie, a na rewersie — chrześcijański krzyż. Według portalu znanych jest mniej niż 20 monet wybitych za panowania tego władcy, przy czym większość z nich znaleziono poza Norwegią. Obecne znalezisko jest dopiero drugim takim przypadkiem w kraju w ciągu ostatnich stu lat.

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Symbol chrystianizacji

Profesor Uniwersytetu w Oslo Svein H. Gullbekk wyjaśnił, że takie monety miały nie tylko znaczenie ekonomiczne, lecz także polityczne i religijne. Połączenie wizerunku władcy i chrześcijańskich krzyży, jak stwierdził, pokazuje wykorzystanie monet do umacniania nowej wiary oraz wizerunku Olafa jako chrześcijańskiego europejskiego władcy.

Na powierzchni znalezionej monety znajdują się drobne nacięcia, które, jak wyjaśnili naukowcy, wykonywano w celu sprawdzenia zawartości srebra podczas rozliczeń. Świadczy to o tym, że była ona w obiegu i mogła wielokrotnie zmieniać właścicieli. Gullbekk nie wykluczył również, że moneta mogła znaleźć się w rękach samego Olafa Haraldssona, który, według niego, osobiście określał wygląd takich monet i mógł być obecny podczas ich bicia.

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