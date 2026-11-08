Екатерина Кухар рассказала, как поддерживает стройность и что ест

Прима-балерина Екатерина Кухар поделилась правилами питания и привычками, которые помогают ей поддерживать физическую форму даже без постоянных балетных нагрузок.

Артистка соблюдает режим сна, практикует интервальное голодание и регулярно занимается спортом. Также в её расписании есть прогулки и массажи.

В питании Кухар отдает предпочтение простым блюдам. Она отказалась от майонеза и сладких газированных напитков, а для перекусов выбирает айран, йогурт или кефир.

В то же время балерина не исключает алкоголь из своей жизни и иногда позволяет себе бокал красного вина, которое считает хорошим антиоксидантом.

Источник: интервью Екатерины Кухар «Главкому».

Победительница 12-го сезона реалити-шоу «Холостяк» модель Екатерина Лозовицкая тайно вышла замуж за певца азербайджанского происхождения Гидаята Сеидова (Geed). Торжественное событие влюбленные организовали всего через месяц после помолвки.

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