Kateryna Kuchar opowiedziała, jak dba o szczupłą sylwetkę i co je

Primabalerina Kateryna Kuchar podzieliła się zasadami odżywiania i nawykami, które pomagają jej utrzymać formę fizyczną nawet bez stałych obciążeń baletowych.

Artystka przestrzega reżimu snu, praktykuje post przerywany i regularnie uprawia sport. W jej harmonogramie znajdują się również spacery i masaże.

W kwestii odżywiania Kuchar preferuje proste potrawy. Zrezygnowała z majonezu i słodkich napojów gazowanych, a na przekąski wybiera ajran, jogurt lub kefir.

Jednocześnie baletnica nie wyklucza alkoholu ze swojego życia i czasami pozwala sobie na kieliszek czerwonego wina, które uważa za dobry przeciwutleniacz.

Źródło: wywiad Kateryny Kuchar dla „Glavkomu”.

Zwyciężczyni 12. sezonu reality show „Kawaler”, modelka Kateryna Lozovytska, potajemnie wyszła za mąż za piosenkarza pochodzenia azerbejdżańskiego, Gidayata Seidowa (Geed). Uroczystość zorganizowali zaledwie miesiąc po zaręczynach.

Znana influencerka i zwyciężczyni programu „Kawaler-12” Kateryna Lozowicka rzadko wypowiada się na temat swojego życia prywatnego.

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