Катерина Кухар розповіла, як підтримує стрункість і що їсть

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Прима-балерина Катерина Кухар поділилася правилами харчування та звичками, які допомагають їй підтримувати фізичну форму навіть без постійних балетних навантажень.

Артистка дотримується режиму сну, практикує інтервальне голодування та регулярно займається спортом. Також у її розкладі є прогулянки й масажі.

У харчуванні Кухар віддає перевагу простим стравам. Вона відмовилася від майонезу та солодких газованих напоїв, а для перекусів обирає айран, йогурт або кефір.

Водночас балерина не виключає алкоголь зі свого життя та іноді дозволяє собі келих червоного вина, яке вважає хорошим антиоксидантом.

Джерело: інтерв’ю Катерини Кухар «Главкому».

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