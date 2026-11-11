Серіал Володар перснів: Персні влади повернувся: подробиці

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11 листопада відбулася прем’єра третього сезону фентезійного серіалу «Володар перснів: Персні влади». У продовженні історії Середзем’я опиниться на порозі масштабної війни, а Саурон продовжить зміцнювати свою владу.

Однією з головних новин нового сезону стало повернення персонажа Келеборна, якого зіграв британський актор Джеймі Кемпбелл Бовер, відомий за роллю Векни в серіалі «Дивні дива».

Про що серіал «Володар перснів: Персні влади»

Дата прем’єри: 11 листопада 2026 року.

Платформа: Prime Video.

Жанр: фентезі, пригодницька драма.

У ролях: Морфідд Кларк, Чарлі Вікерз, Роберт Арамайо, Маркелла Кавена, Деніел Вейман, Ісмаель Крус Кордова, Овейн Артур.

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Серіал «Володар перснів: Персні влади» розповідає про події Другої епохи Середзем’я, які відбуваються за тисячі років до історії кінотрилогії Пітера Джексона. В основі сюжету — створення магічних Перснів влади, повернення темного володаря Саурона та боротьба ельфів, гномів і людей із силами зла.

Однією з головних героїнь є ельфійська воїтелька Ґаладріель, яку грає Морфідд Кларк. Вона намагається викрити плани Саурона та зупинити його піднесення, однак сама опиняється у вирі його хитрощів. Дії темного володаря становлять загрозу для всього Середзем’я. Роль Саурона виконує Чарлі Вікерз.

У фіналі другого сезону відбулася масштабна битва за ельфійське місто Ереґіон. Саурон обманом переконав майстра Келебрімбора викувати Персні влади для людей, якими зрештою заволодів. Сам Келебрімбор загинув, а ельфи залишили Ереґіон.

Небезпека виникла й у підземному царстві гномів Кхазад-дум. Там пробудився Балроґ — стародавнє чудовисько, поява якого поставила під загрозу всіх мешканців підземелля.

Важливе відкриття відбулося і в історії загадкового Мандрівника. У заключних сценах другого сезону він розкрив свою справжню особистість.

Події нових серій розгортаються через п’ять років після падіння Ереґіону. Середзем’я наближатиметься до масштабної війни, а армії Саурона продовжать захоплювати нові території.

Останніми осередками спротиву залишаться ельфійські королівства Ліндон і Рівенделл, а також підземне царство гномів Кхазад-дум.

Саурон завершить будівництво своєї головної фортеці Барад-дур. Саме там він плануватиме викувати найнебезпечніший артефакт в історії Середзем’я — Єдиний Перстень, здатний підкорити інші Персні влади.

Однією з найважливіших сюжетних ліній стане повернення Келеборна — чоловіка Ґаладріель, якого раніше вважали загиблим. Його зіграє британський актор Джеймі Кемпбелл Бовер. Він відомий за роллю Векни в серіалі «Дивні дива», а також участю у франшизі «Сутінки».

Над створенням «Володаря перснів: Персні влади» працювали Джей Ді Пейн, Патрік Маккей та Шарлотта Брендстрьом, яка знімала епізоди попередніх сезонів. До роботи над новими серіями також долучилися Санаа Хамрі та Стефан Шварц.

Перший сезон серіалу вийшов у 2022 році, другий — у 2024-му. Загалом проєкт зібрав понад 185 мільйонів глядачів у всьому світі.

Третій сезон складатиметься з восьми серій. Графік прем’єр такий:

11 листопада — перші чотири серії;

18 листопада — п’ятий і шостий епізоди;

25 листопада — дві фінальні серії.

Головні актори «Володаря перснів: Персні влади»

Морфідд Кларк

Британська акторка виконує роль ельфійської воїтельки Ґаладріель, яка протистоїть Саурону. Також Кларк відома за фільмами «Свята Мод» і «Дракула».

Чарлі Вікерз

Австралійський актор грає темного володаря Саурона. Серед інших його робіт — історичний серіал «Медічі».

Роберт Арамайо

Британський актор втілює образ ельфа Елронда. Він також відомий за роллю молодого Еддарда Старка в серіалі «Гра престолів».

Маркелла Кавена

Австралійська акторка грає представницю народу гобітів Норі Брендіфут. Серед інших її робіт — серіал «Пікнік біля Висячої скелі».

Деніел Вейман

Британський актор виконує роль загадкового Мандрівника, який виявився Ґандальфом. Також Вейман знімався в серіалах «Вбивство на пляжі» та «Вовчий зал».

Ісмаель Крус Кордова

Пуерториканський актор грає ельфа-воїна Арондіра. Він відомий за ролями в серіалах «Рей Донован» і «Берлінська резидентура».

Овейн Артур

Валлійський актор втілює принца гномів із Кхазад-думу Дуріна IV. Він також відомий роботами в театрі та на телебаченні.

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