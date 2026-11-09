Відео: Amazon випустить документальний серіал про Меланію Трамп

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Amazon Prime Video анонсував документальний серіал про першу леді США Меланію Трамп. Прем’єра двосерійного проєкту запланована на 20 листопада 2026 року.

Перший епізод розповість про підготовку Меланії до ролі першої леді, її пріоритети та прагнення захистити родину. Друга серія покаже перші дні після інавгурації та початок виконання офіційних обов’язків.

У трейлері Меланія заявляє: «Усі хочуть бути ближче до влади, а це часом буває дуже небезпечно». У серіалі також з’явиться її син Беррон Трамп.

Проєкт стане продовженням документального фільму «Меланія», який вийшов у січні 2025 року. Стрічка зібрала у світовому прокаті близько 16 млн доларів за бюджету 75 млн доларів.

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Джерело: Deadline

Документальний фільм «Меланія», який розповідає про 20 днів із життя першої леді США перед поверненням Дональда Трампа до Білого дому, не зміг досягти очікуваного успіху в прокаті. Водночас, попри слабкі касові збори та критику з боку демократів на адресу компанії-виробника, сам проєкт приніс Меланії Трамп значний фінансовий прибуток.

Документальний фільм «Melania», присвячений Меланії Трамп, не буде представлено в кінотеатрах Південної Африки, хоча його прем'єра була запланована на 30 січня.

Меланія Трамп заперечила зв’язки з Епштейном.

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