Видео: Amazon выпустит документальный сериал о Мелании Трамп

Amazon Prime Video анонсировал документальный сериал о первой леди США Мелании Трамп. Премьера двухсерийного проекта запланирована на 20 ноября 2026 года.

Первый эпизод расскажет о подготовке Мелании к роли первой леди, её приоритетах и стремлении защитить семью. Вторая серия покажет первые дни после инаугурации и начало исполнения официальных обязанностей.

В трейлере Мелания заявляет: «Все хотят быть ближе к власти, а это порой бывает очень опасно». В сериале также появится её сын Беррон Трамп.

Проект станет продолжением документального фильма «Мелания», который вышел в январе 2025 года. Картина собрала в мировом прокате около 16 млн долларов при бюджете в 75 млн долларов.

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Источник: Deadline

Документальный фильм «Мелания», рассказывающий о 20 днях из жизни первой леди США перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом, не смог добиться ожидаемого успеха в прокате. В то же время, несмотря на слабые кассовые сборы и критику со стороны демократов в адрес компании-производителя, сам проект принес Мелании Трамп значительную финансовую прибыль.

Документальный фильм «Melania», посвященный Мелании Трамп, не будет показан в кинотеатрах Южной Африки, хотя его премьера была запланирована на 30 января.

Мелания Трамп опровергла связи с Эпштейном.

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