Wideo: Amazon wyemituje serial dokumentalny o Melanii Trump

Amazon Prime Video ogłosiło powstanie serialu dokumentalnego poświęconego pierwszej damie Stanów Zjednoczonych, Melanii Trump. Premiera dwuczęściowego projektu zaplanowana jest na 20 listopada 2026 roku.

Pierwszy odcinek opowie o przygotowaniach Melanii do roli pierwszej damy, jej priorytetach oraz dążeniu do ochrony rodziny. Drugi odcinek pokaże pierwsze dni po inauguracji oraz początek pełnienia oficjalnych obowiązków.

W zwiastunie Melania stwierdza: „Wszyscy chcą być bliżej władzy, a to czasami bywa bardzo niebezpieczne”. W serialu pojawi się również jej syn, Barron Trump.

Projekt będzie kontynuacją filmu dokumentalnego „Melania”, który miał premierę w styczniu 2025 roku. Film zarobił w światowej dystrybucji około 16 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 75 mln dolarów.

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Źródło: Deadline

Film dokumentalny „Melania”, opowiadający o 20 dniach z życia pierwszej damy USA przed powrotem Donalda Trumpa do Białego Domu, nie odniósł oczekiwanego sukcesu kasowego. Jednocześnie, pomimo słabych wyników kasowych i krytyki ze strony demokratów pod adresem producenta, sam projekt przyniósł Melanii Trump znaczny zysk finansowy.

Film dokumentalny „Melania”, poświęcony Melanii Trump, nie zostanie wyświetlony w kinach w RPA, mimo że jego premiera była zaplanowana na 30 stycznia.

Melania Trump zaprzeczyła powiązaniom z Epsteinem.

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