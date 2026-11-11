Serial „Władca Pierścieni: Pierścienie władzy” powraca: szczegóły

11 listopada miała miejsce premiera trzeciego sezonu serialu fantasy „Władca Pierścieni: Pierścienie władzy”. W kolejnej części opowieści o Śródziemiu świat znajdzie się u progu wielkiej wojny, a Sauron będzie nadal umacniał swoją władzę.

Jedną z głównych nowości nowego sezonu stał się powrót postaci Keleborna, w którą wcielił się brytyjski aktor Jamie Campbell Bower, znany z roli Vekny w serialu „Strange Wonders”.

O czym jest serial „Władca Pierścieni: Pierścienie władzy”

Data premiery: 11 listopada 2026 roku.

Platforma: Prime Video.

Gatunek: fantasy, dramat przygodowy.

W rolach głównych: Morfydd Clark, Charlie Vickers, Robert Aramayo, Markella Cavanaugh, Daniel Wayman, Ismael Cruz Cordova, Owain Arthur.

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Serial „Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy” opowiada o wydarzeniach z Drugiej Ery Śródziemia, które mają miejsce tysiące lat przed historią trylogii filmowej Petera Jacksona. Fabuła skupia się na stworzeniu magicznych Pierścieni Władzy, powrocie mrocznego władcy Saurona oraz walce elfów, krasnoludów i ludzi z siłami zła.

Jedną z głównych bohaterek jest elfia wojowniczka Galadriela, w której rolę wciela się Morfidd Clark. Próbuje ona zdemaskować plany Saurona i powstrzymać jego wzrost potęgi, jednak sama zostaje wciągnięta w wir jego intryg. Działania mrocznego władcy stanowią zagrożenie dla całej Śródziemia. W rolę Saurona wciela się Charlie Vickers.

W finale drugiego sezonu doszło do wielkiej bitwy o elfie miasto Eregion. Sauron podstępem przekonał mistrza Kelebrimbora do wykucia Pierścieni Władzy dla ludzi, które ostatecznie przejął. Sam Kelebrimbor zginął, a elfy opuściły Eregion.

Niebezpieczeństwo pojawiło się również w podziemnym królestwie krasnoludów, Khazad-dûm. Obudził się tam Balrog – pradawny potwór, którego pojawienie się zagroziło wszystkim mieszkańcom podziemi.

Ważne odkrycie miało miejsce również w historii tajemniczego Wędrowca. W końcowych scenach drugiego sezonu ujawnił on swoją prawdziwą tożsamość.

Wydarzenia nowych odcinków rozgrywają się pięć lat po upadku Eregionu. Śródziemie zbliża się do wielkiej wojny, a armie Saurona będą nadal zajmować nowe terytoria.

Ostatnimi ogniskami oporu pozostaną elfie królestwa Lindon i Rivendell, a także podziemne królestwo krasnoludów Khazad-dûm.

Sauron zakończy budowę swojej głównej fortecy, Barad-duru. To właśnie tam zamierza wykonać najniebezpieczniejszy artefakt w historii Śródziemia — Jedyny Pierścień, zdolny do podporządkowania sobie pozostałych Pierścieni Władzy.

Jedną z najważniejszych wątków fabularnych będzie powrót Keleborna — męża Galadrieli, którego wcześniej uważano za zmarłego. Wcieli się w niego brytyjski aktor Jamie Campbell Bower. Znany jest z roli Wekny w serialu „Strange Wonders”, a także z udziału w serii „Zmierzch”.

Nad serialem „Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy” pracowali J.D. Payne, Patrick McKay oraz Charlotte Brandström, która reżyserowała odcinki poprzednich sezonów. Do pracy nad nowymi odcinkami dołączyli również Sanaa Hamri i Stefan Schwartz.

Pierwszy sezon serialu miał premierę w 2022 roku, a drugi – w 2024 roku. Łącznie projekt zgromadził ponad 185 milionów widzów na całym świecie.

Trzeci sezon będzie składał się z ośmiu odcinków. Harmonogram premier wygląda następująco:

11 listopada – pierwsze cztery odcinki;

18 listopada — piąty i szósty odcinek;

25 listopada — dwa ostatnie odcinki.

Główni aktorzy serialu „Władca Pierścieni: Pierścienie władzy”

Morfydd Clark

Brytyjska aktorka wciela się w rolę elfiej wojowniczki Galadrieli, która staje przeciwko Sauronowi. Clark znana jest również z filmów „Święta Mod” i „Drakula”.

Charlie Vickers

Australijski aktor wciela się w postać mrocznego władcy Saurona. Wśród innych jego ról znajduje się serial historyczny „Medyceusze”.

Robert Aramayo

Brytyjski aktor wciela się w postać elfa Elronda. Znany jest również z roli młodego Eddarda Starka w serialu „Gra o tron”.

Markella Cavena

Australijska aktorka wciela się w postać hobbita o imieniu Nori Brandyfoot. Wśród innych jej ról znajduje się serial „Piknik pod Wiszącą Skałą”.

Daniel Weyman

Brytyjski aktor wciela się w rolę tajemniczego Wędrowca, który okazuje się być Gandalfem. Weyman wystąpił również w serialach „Morderstwo na plaży” oraz „Wilcza sala”.

Ismael Cruz Córdoba

Portorykański aktor wciela się w rolę elfiego wojownika Arondira. Znany jest z ról w serialach „Ray Donovan” i „Berlińska rezydencja”.

Owen Arthur

Walijski aktor wciela się w rolę księcia krasnoludów z Khazad-dûm, Durina IV. Znany jest również z ról teatralnych i telewizyjnych.

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