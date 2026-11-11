Film: Iryna Fedyszyn wydała pierwszą piosenkę po stracie córki
Ukraińska piosenkarka Iryna Fedyszyn zaprezentowała nowy utwór „Ból”, który stał się jej pierwszym utworem po tragedii w rodzinie — śmierci córki w 35. tygodniu ciąży. Autorkami tekstu piosenki są sama artystka oraz jej mąż, Witalij Czownik.
W nowym utworze artystka oddała swój stan emocjonalny i przeżycia po stracie dziecka. Premiera odbyła się na oficjalnym kanale piosenkarki na YouTube i wywołała liczne reakcje słuchaczy, którzy wspierali ją w komentarzach.
Źródło: Magazyn „Focus”.
Ukraińska piosenkarka Iryna Fedyszyn po raz pierwszy szczegółowo opowiedziała o tragedii, której doświadczyła w czasie ciąży.
Komisja Ministerstwa Zdrowia wykryła siedem naruszeń podczas udzielania pomocy medycznej w szpitalu św. Anny we Lwowie. To właśnie tam, według słów męża piosenkarki Iryny Fedyszyn, Witalija Czownika, rodzina straciła córkę.