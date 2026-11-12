Svitlana Bilonożko określiła wysokość swojej emerytury jako haniebną

Ludowa artystka Ukrainy Svitlana Bilonożko publicznie wyraziła oburzenie z powodu wysokości państwowych świadczeń emerytalnych, które ona sama oraz inni działacze kultury otrzymują po wieloletniej karierze scenicznej.

„Gdyby porównać to z tym, że ludzie otrzymują emerytury w wysokości 3 i tysiąca hrywien, to zapewne mogłabym być zadowolona. Uważam jednak, że to hańba. Jak można tak traktować ludzi? Mam taką emeryturę, o której mówią, że to dużo, a ja uważam, że to zupełnie niewielka kwota!” – oświadczyła piosenkarka.

Artystka podkreśliła, że pomimo płacenia podatków i poświęcenia zdrowia na rzecz zawodu, uważa obecne świadczenia za niegodne nie tylko dla siebie, ale i dla wszystkich swoich kolegów, którym bywa wstyd otwarcie przyznać się do niewystarczalności takich wypłat.

Źródło: serwis „Glavkom” z odniesieniem do komentarza Svitlany Bilonożko dla projektu „Sam na sam z glamour”.

Znany ukraiński piosenkarz, artysta ludowy Ukrainy Pawło Zibrow opowiedział, jaką emeryturę otrzymuje po niedawnej podwyżce. Jest on emerytem pracującym, ponieważ nadal kieruje katedrą śpiewu estradowego na Uniwersytecie Kultury i pracuje w pełnym wymiarze godzin.

Artysta ludowy Ukrainy, wokalista i kompozytor Anatolij Govoradlo otrzymuje emeryturę w wysokości 3,5 tys. hrywien.

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