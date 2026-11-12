Светлана Белоножко назвала позорным размер своей пенсии

Народная артистка Украины Светлана Белоножко публично выразила возмущение размером государственных пенсионных выплат, которые получают она и другие деятели культуры после многолетней карьеры на сцене.

«Если сравнивать с тем, что у людей пенсии по 3 и по тысяче гривен, то я, наверное, могла бы быть довольна. Но я считаю, что это позор. Как можно так относиться к людям? У меня такая пенсия, что говорят, будто это много, а я считаю, что это совсем небольшая сумма!», — заявила певица.

Артистка подчеркнула, что, несмотря на уплату налогов и здоровье, отданное профессии, она считает нынешние выплаты недостойными не только для себя, но и для всех своих коллег, которым бывает стыдно открыто признавать недостаточность таких выплат.

Источник: издание «Главком» со ссылкой на комментарий Светланы Белоножко проекту «Наедине с гламуром».

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