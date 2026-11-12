Ponomariow po raz pierwszy od dłuższego czasu pojawił się publicznie ze swoją ukochaną

Piosenkarz wziął udział w wydarzeniu wraz z dyrektorką koncertową Sofią Nowikową, która jest od niego młodsza o 17 lat.

Wspólne zdjęcie z artystami opublikował w mediach społecznościowych Dmytro Gordon.

Ponomariow i Nowikowa przez długi czas ukrywali swój związek, o którym zaczęto głośno mówić w 2025 roku. Para mieszka razem w Kijowie, a wybranka piosenkarza dobrze dogaduje się z jego dziećmi.

Dziennikarz Dmytro Gordon opublikował wspólne zdjęcie z piosenkarzem Aleksandrem Ponomariowem oraz swoją żoną Olesią Batsman. Podczas sesji Gordon

19-letni Aleksander Ponomariow junior rzadko pojawia się na wydarzeniach publicznych, jednak tym razem zrobił wyjątek. Chłopak pojawił się na zamkniętej prezentacji pierwszej książki swojego ojca, piosenkarza Aleksandra Ponomariowa, i po raz pierwszy od dłuższego czasu pokazał się przed kamerami wraz ze swoją dziewczyną.Postanowił zażartować przed kamerą i położył rękę na piersi swojej partnerki. Batsman zareagowała na wybryk mężczyzny, a później polubiła jego post na Instagramie.

Piosenkarz Aleksander Ponomariow w programie „Życie sławnych ludzi” podzielił się szczegółami dotyczącymi relacji z trójką dzieci: adoptowaną córką Zoją, biologiczną córką Jewgienią (28 lat) oraz synem Aleksandrem (19 lat).

Czytaj nas na