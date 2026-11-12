Пономарев впервые за долгое время появился на публике со своей возлюбленной

Певец посетил мероприятие вместе с концертным директором Софией Новиковой, которая моложе его на 17 лет.

Совместное фото с артистами опубликовал в соцсетях Дмитрий Гордон.

Пономарев и Новикова долгое время скрывали отношения, о которых активно заговорили в 2025 году. Пара живет вместе в Киеве, а избранница певца хорошо ладит с его детьми.

Журналист Дмитрий Гордон опубликовал совместное фото с певцом Александром Пономаревым и своей женой Олесей Бацман. Во время съемки Гордон

19-летний Александр Пономарев-младший редко появляется на публичных мероприятиях, однако на этот раз сделал исключение. Парень пришел на закрытую презентацию первой книги своего отца, певца Александра Пономарева, и впервые за долгое время появился перед камерами вместе со своей девушкой.решил пошутить перед камерой и положил руку на грудь своей девушки. Бацман отреагировала на выходку мужчины, а впоследствии лайкнула его пост в Instagram.

Певец Александр Пономарев в программе «Жизнь известных людей» поделился подробностями отношений со своими тремя детьми: приемной дочерью Зоей, родной дочерью Евгенией (28 лет) и сыном Александром (19 лет).

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