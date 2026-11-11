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Новости Культура

Видео: Ирина Федишин выпустила первую песню после потери дочери

UA NEWS 11 Ноября 2026 16:41
Видео: Ирина Федишин выпустила первую песню после потери дочери

Украинская певица Ирина Федишин представила новую композицию «Боль», которая стала её первой работой после трагедии в семье — смерти дочери на 35-й неделе беременности. Авторами текста песни стали сама артистка и ее муж Виталий Човник.

В новой работе исполнительница передала собственное эмоциональное состояние и переживания после потери ребенка. Премьера состоялась на официальном YouTube-канале певицы и вызвала многочисленные отзывы слушателей, которые поддержали её в комментариях.

Источник: Издание «Фокус».

Украинская певица Ирина Федишин впервые подробно рассказала о трагедии, которую пережила во время беременности.

Комиссия Министерства здравоохранения выявила семь нарушений при оказании медицинской помощи в больнице Святой Анны во Львове. Именно там, по словам мужа певицы Ирины Федишин Виталия Човника, семья потеряла дочь

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