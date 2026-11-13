Piosenkarka przyznała, że prawie nie odczuwa różnicy wieku w stosunku do swojego chłopaka, choć przyjaciele pary często żartują na ten temat.

Para poznała się pięć lat temu na siłowni. Ukochany Astafiejewej pracuje w branży IT, jednak nie ujawnia jego nazwiska.

Piosenkarka opowiedziała również, że nie próbuje pouczać partnera, ponieważ on, podobnie jak ona, ma dziedziny, w których dobrze się orientuje.

Źródło: Poradnica

9 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odznaczył piosenkarkę i wolontariuszkę Darię Astafjewą Orderem Księżnej Olgi III stopnia.

Wcześniej ukraińska aktorka Natalia Sumska skrytykowała wybór piosenkarki Daszy Astafiejewej na prowadzącą Radio-dyktando jedności narodowej.

Ukraińska wolontariuszka i prezenterka telewizyjna Dasza Astafiewa podzieliła się swoimi pierwszymi wrażeniami po otrzymaniu Orderu Księżnej Olgi III stopnia i opowiedziała o kulisach oficjalnej ceremonii.

Czytaj nas na