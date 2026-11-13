Даша Астафьева рассказала об отношениях со своим возлюбленным, который младше её на 13 лет

Певица призналась, что почти не ощущает разницы в возрасте со своим бойфрендом, хотя друзья пары часто шутят по этому поводу.

Пара познакомилась пять лет назад в спортзале. Возлюбленный Астафьевой работает в сфере IT, однако его имя она не разглашает.

Певица также рассказала, что не пытается поучать партнера, ведь у него, как и у неё, есть сферы, в которых он хорошо ориентируется.

Источник: Порадниця

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский наградил певицу и волонтерку Дарью Астафьеву орденом княгини Ольги III степени.

До этого украинская актриса Наталья Сумская раскритиковала выбор певицы Даши Астафьевой в качестве ведущей Радиодиктанта национального единства.

Украинская волонтерша и телеведущая Даша Астафьева поделилась первыми эмоциями после получения ордена княгини Ольги III степени и рассказала о закулисье официальной церемонии.

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