Даша Астафьева рассказала об отношениях со своим возлюбленным, который младше её на 13 лет
Певица призналась, что почти не ощущает разницы в возрасте со своим бойфрендом, хотя друзья пары часто шутят по этому поводу.
Пара познакомилась пять лет назад в спортзале. Возлюбленный Астафьевой работает в сфере IT, однако его имя она не разглашает.
Певица также рассказала, что не пытается поучать партнера, ведь у него, как и у неё, есть сферы, в которых он хорошо ориентируется.
Источник: Порадниця
9 ноября президент Украины Владимир Зеленский наградил певицу и волонтерку Дарью Астафьеву орденом княгини Ольги III степени.
До этого украинская актриса Наталья Сумская раскритиковала выбор певицы Даши Астафьевой в качестве ведущей Радиодиктанта национального единства.
Украинская волонтерша и телеведущая Даша Астафьева поделилась первыми эмоциями после получения ордена княгини Ольги III степени и рассказала о закулисье официальной церемонии.