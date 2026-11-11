电视剧《指环王：权力的指环》回归：详情

11月11日，奇幻剧集《指环王：权力之戒》第三季首播。在这部延续中土世界故事的新季中，中土世界将面临一场大规模战争的威胁，而索伦将继续巩固自己的统治。

新季的一大看点是凯勒博恩角色的回归，该角色由英国演员杰米·坎贝尔·鲍尔饰演，他因在电视剧《奇幻奇观》中饰演韦克尼一角而闻名。

《指环王：权戒》剧情简介

首播日期： 2026年11月11日。

平台： Prime Video。

类型： 奇幻、冒险剧。

主演：莫菲德·克拉克、查理·维克尔斯、罗伯特·阿拉马约、马尔凯拉·卡文纳、丹尼尔·韦曼、伊斯梅尔·克鲁斯·科尔多瓦、欧文·亚瑟。

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电视剧《指环王：力量之戒》讲述了中土世界第二纪元的事件，这些事件发生在彼得·杰克逊执导的电影三部曲故事开始前的数千年。 剧情核心围绕着魔法“权力之戒”的锻造、黑暗统治者索伦的回归，以及精灵、矮人和人类与邪恶势力之间的斗争展开。

女主角之一是精灵女战士加拉德瑞尔，由莫菲德·克拉克饰演。她试图揭露索伦的阴谋并阻止其崛起，却自己陷入了索伦诡计的漩涡之中。 这位黑暗之王的行径对整个中土世界构成了威胁。索伦一角由查理·维克尔斯饰演。

在第二季大结局中，围绕精灵城埃瑞吉昂爆发了一场大规模战役。索伦通过欺骗说服了工匠凯勒布里博尔为人类锻造了权力之戒，最终将这些戒指据为己有。 凯勒布林博本人战死，精灵们则离开了埃瑞吉昂。

在矮人地下王国卡扎督姆，危险也悄然降临。那里，巴尔罗格——一只远古怪兽——苏醒了，它的出现使所有地下居民都面临威胁。

在神秘的游侠的故事中，也发生了一项重大的发现。在第二季的最后几集中，他揭示了自己的真实身份。

新剧集的剧情发生在埃瑞吉昂陷落五年后。中土世界正走向一场大规模战争，而索伦的军队将继续占领新的领土。

最后的抵抗据点将只剩下精灵王国林顿和瑞文戴尔，以及矮人地下王国卡扎督姆。

索伦将完成其主堡垒巴拉督尔的建设。正是在那里，他计划锻造中土世界历史上最危险的圣物——至尊戒，它能够征服其他权力之戒。

最重要的剧情线之一将是凯勒博恩的回归——这位加拉德瑞尔的丈夫此前被认为已经阵亡。 该角色将由英国演员杰米·坎贝尔·鲍尔饰演。他因在电视剧《奇幻奇观》中饰演韦克尼一角而闻名，并曾参演《暮光之城》系列电影。

《指环王：权戒》由杰·迪·佩恩、帕特里克·麦凯以及曾执导前几季部分剧集的夏洛特·布兰德斯特伦共同打造。 萨娜·哈姆里和斯特凡·施瓦茨也加入了新剧集的制作团队。

该剧第一季于2022年播出，第二季于2024年播出。该项目在全球累计吸引了超过1.85亿观众。

第三季将包含八集。首播时间安排如下：

11月11日——前四集；

11月18日——第五、六集；

11月25日——最后两集。

《指环王：权力之戒》主要演员

莫菲德·克拉克

这位英国女演员饰演与索伦对抗的精灵女战士加拉德瑞尔。克拉克还因出演电影《圣莫德》和《德古拉》而闻名。

查理·维克尔斯

这位澳大利亚演员饰演黑暗之王索伦。他的其他作品还包括历史剧《美第奇家族》。

罗伯特·阿拉马约

这位英国演员饰演精灵埃尔隆德。他还因在电视剧《权力的游戏》中饰演年轻的艾德·史塔克而闻名。

马尔凯拉·卡维纳

这位澳大利亚女演员饰演霍比特人诺瑞·布兰迪福特。她的其他作品还包括电视剧《悬崖野餐》。

丹尼尔·韦曼

这位英国男演员饰演了神秘的“旅人”，其真实身份正是甘道夫。韦曼还曾出演过电视剧《海滩谋杀案》和《狼厅》。

伊斯梅尔·克鲁斯·科尔多瓦

这位波多黎各演员饰演精灵战士阿隆迪尔。他因在电视剧《雷·多诺万》和《柏林站》中的角色而闻名。

欧文·亚瑟

这位威尔士演员饰演来自卡扎督姆的矮人王子杜林四世。他还因在戏剧和电视领域的作品而闻名。

值得一提的是，Netflix正在开发一部改编自热门大逃杀游戏《绝地求生》（PUBG）的剧集。唐纳德·格洛弗将担任该项目的编剧、导演、执行制片人，并亲自出演。

亚马逊Prime Video宣布将推出一部关于美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普的纪录片系列。这部共两集的纪录片计划于2026年11月20日首播。

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