曾出演电视剧《比佛利山庄》的演员扬·齐林因片酬未付而提起诉讼

因在电视剧《贝弗利山庄， 90210》中饰演史蒂夫·桑德斯一角而闻名，目前正试图通过法律途径向某电视节目主办方追讨至少10万美元。据他称，制作方未支付部分承诺的酬劳。

2026年11月6日，该演员旗下的制作公司iMan Productions向洛杉矶县高等法院提起了诉讼。

齐林曾担任六集节目《The Great American Road Rally: Celebrity Edition》的主持人，该节目于2026年9月在The CW电视台首播。 根据节目构思，名人们沿着传奇的66号公路（Route 66）旅行，为慈善事业筹集资金，并参与庆祝美国66号公路百年纪念活动。

根据合同，这位演员本应因参与该项目获得26万美元报酬。其中6万美元已先行支付，剩余款项则分两次支付，每次10万美元。

最后一笔款项本应在2026年10月21日前到账。然而，据齐林称，他至今仍未收到这笔款项。

诉状中特别提到了制片方据称作为支付担保的车辆。涉及的三辆车分别为：

2016款福特F-150谢尔比超级蛇（Ford F-150 Shelby Super Snake）；

2014款道奇挑战者；

2023年款雪佛兰科尔维特Z51。

然而，据原告称，后来发现这些汽车虽在田纳西州注册，但实际位于内华达州，且归另一家公司所有。结果，齐林未能获得任何一辆承诺的汽车。

诉状中还指出另一项关键事实，涉及该车展主办方的法律地位。根据文件显示，The Great American Road Rally LLC公司已于2025年9月22日被行政清算——即与该演员签订合同前的四天。

如今，扬·齐林要求对方支付拖欠的酬劳，并赔偿损失、支付利息及承担诉讼费用。其索赔总额可能超过10万美元。

据《娱乐周刊》报道。

值得一提的是，一部关于贾斯汀·汀布莱克的四集纪录片系列预计将于12月在Apple TV平台首播。 在这部纪录片中，这位歌手将分享他生活的细节，并评论那些曾引起公众广泛关注的事件。

值得一提的是，这位美国当红歌手曾因酒后驾车被捕。

汀布莱克曾因一名女粉丝身体不适而中断演唱会。

贾斯汀·汀布莱克被指控背叛了前女友。

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