Aktor Jan Ziering z serialu „Beverly Hills” złożył pozew w związku z niezapłaconym honorarium

Amerykański aktor Jan Ziering, znany z roli Steve’a Sandersa w serialu „Beverly Hills, 90210”, próbuje na drodze sądowej wyegzekwować od organizatorów programu telewizyjnego co najmniej 100 tysięcy dolarów. Według niego producenci nie wypłacili mu części obiecanego honorarium.

6 listopada 2026 roku firma producencka aktora, iMan Productions, złożyła pozew w Sądzie Najwyższym okręgu Los Angeles.

Ziring był gospodarzem sześcioodcinkowego projektu The Great American Road Rally: Celebrity Edition, którego premiera odbyła się na kanale telewizyjnym The CW we wrześniu 2026 roku. Zgodnie z koncepcją programu gwiazdy podróżowały legendarnym szlakiem Route 66, zbierały fundusze na cele charytatywne i brały udział w obchodach 100-lecia tej amerykańskiej autostrady.

Zgodnie z umową aktor miał otrzymać 260 tysięcy dolarów za udział w projekcie. Pierwsze 60 tysięcy zostało mu wypłacone, a pozostałą kwotę podzielono na dwie raty po 100 tysięcy dolarów.

Ostatnia rata miała zostać wypłacona do 21 października 2026 roku. Jednak, jak twierdzi Ziering, pieniędzy tak i nie otrzymał.

W pozwie zwrócono szczególną uwagę na samochody, które producenci rzekomo wyznaczyli jako zabezpieczenie płatności. Chodzi o trzy pojazdy:

Ford F-150 Shelby Super Snake z 2016 roku;

Dodge Challenger z 2014 roku;

Chevrolet Corvette Z51 z 2023 roku.

Jednak później, jak twierdzi powód, okazało się, że samochody zarejestrowane w stanie Tennessee znajdują się w Nevadzie i należą do innej firmy. W rezultacie Ziring nie otrzymał żadnego z obiecanych samochodów.

Kolejna okoliczność, na którą zwrócono uwagę w pozwie, dotyczy statusu prawnego organizatora pokazu. Zgodnie z dokumentami spółka The Great American Road Rally LLC została zlikwidowana administracyjnie 22 września 2025 r. – cztery dni przed podpisaniem umowy z aktorem.

Obecnie Jan Ziring domaga się wypłaty zaległego honorarium, a także odszkodowania za poniesione straty, zapłaty odsetek oraz pokrycia kosztów sądowych. Łączna kwota jego roszczeń może przekroczyć 100 tysięcy dolarów.

Informuje o tym magazyn Entertainment Weekly.

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