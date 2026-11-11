Сериал «Властелин колец: Кольца власти» вернулся: подробности

11 ноября состоялась премьера третьего сезона фэнтезийного сериала «Властелин колец: Кольца власти». В продолжении истории Средиземье окажется на пороге масштабной войны, а Саурон продолжит укреплять свою власть.

Одной из главных новостей нового сезона стало возвращение персонажа Келеборна, которого сыграл британский актёр Джейми Кэмпбелл Бовер, известный по роли Векни в сериале «Странные чудеса».

О чем сериал «Властелин колец: Кольца власти»

Дата премьеры: 11 ноября 2026 года.

Платформа: Prime Video.

Жанр: фэнтези, приключенческая драма.

В ролях: Морфидд Кларк, Чарли Викерс, Роберт Арамайо, Маркелла Кавена, Дэниел Вейман, Исмаэль Крус Кордова, Овейн Артур.

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Сериал «Властелин колец: Кольца власти» рассказывает о событиях Второй эпохи Средиземья, происходящих за тысячи лет до истории кинотрилогии Питера Джексона. В основе сюжета — создание магических Колец власти, возвращение тёмного владыки Саурона и борьба эльфов, гномов и людей с силами зла.

Одной из главных героинь является эльфийская воительница Галадриэль, которую играет Морфидд Кларк. Она пытается раскрыть планы Саурона и остановить его восхождение, однако сама оказывается в водовороте его козней. Действия Тёмного Властелина представляют угрозу для всего Средиземья. Роль Саурона исполняет Чарли Викерс.

В финале второго сезона состоялась масштабная битва за эльфийский город Эрегион. Саурон обманом убедил мастера Келебримбора выковать Кольца власти для людей, которыми в конечном итоге и овладел. Сам Келебримбор погиб, а эльфы покинули Эрегион.

Опасность возникла и в подземном царстве гномов Кхазад-дум. Там пробудился Балрог — древнее чудовище, появление которого поставило под угрозу всех обитателей подземелья.

Важное открытие произошло и в истории загадочного Странника. В заключительных сценах второго сезона он раскрыл свою истинную личность.

События новых серий разворачиваются через пять лет после падения Эрегиона. Средиземье будет приближаться к масштабной войне, а армии Саурона продолжат захватывать новые территории.

Последними очагами сопротивления останутся эльфийские королевства Линдон и Ривенделл, а также подземное царство гномов Кхазад-дум.

Саурон завершит строительство своей главной крепости Барад-дур. Именно там он планирует выковать самый опасный артефакт в истории Средиземья — Единое Кольцо, способное подчинить себе другие Кольца власти.

Одной из важнейших сюжетных линий станет возвращение Келеборна — мужа Галадриэль, которого ранее считали погибшим. Его сыграет британский актёр Джейми Кэмпбелл Бовер. Он известен по роли Векни в сериале «Странные чудеса», а также по участию во франшизе «Сумерки».

Над созданием «Властелина колец: Кольца власти» работали Джей Ди Пейн, Патрик Маккей и Шарлотта Брендстрём, которая снимала эпизоды предыдущих сезонов. К работе над новыми сериями также присоединились Санаа Хамри и Стефан Шварц.

Первый сезон сериала вышел в 2022 году, второй — в 2024-м. В целом проект собрал более 185 миллионов зрителей по всему миру.

Третий сезон будет состоять из восьми серий. График премьер следующий:

11 ноября — первые четыре серии;

18 ноября — пятый и шестой эпизоды;

25 ноября — две финальные серии.

Главные актеры «Властелина колец: Кольца власти»

Морфидд Кларк

Британская актриса исполняет роль эльфийской воительницы Галадриэль, противостоящей Саурону. Также Кларк известна по фильмам «Святая Мод» и «Дракула».

Чарли Викерс

Австралийский актёр играет тёмного властелина Саурона. Среди других его работ — исторический сериал «Медичи».

Роберт Арамайо

Британский актёр воплощает образ эльфа Элронда. Он также известен по роли молодого Эддарда Старка в сериале «Игра престолов».

Маркелла Кавена

Австралийская актриса играет представительницу народа хоббитов Нори Брэндифут. Среди других её работ — сериал «Пикник у Висящей скалы».

Дэниел Вейман

Британский актёр исполняет роль загадочного Странника, который оказался Гэндальфом. Также Вейман снимался в сериалах «Убийство на пляже» и «Волчий зал».

Исмаэль Крус Кордова

Пуэрториканский актёр играет эльфа-воина Арондира. Он известен по ролям в сериалах «Рэй Донован» и «Берлинская резидентура».

Овейн Артур

Уэльский актёр воплощает принца гномов из Кхазад-дума Дурина IV. Он также известен работами в театре и на телевидении.

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